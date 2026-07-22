Roma, tak ada harapan: peluang mendatangkan Crysencio Summerville benar-benar sirna, karena West Ham dan Al-Hilal telah mencapai kesepakatan. Berikut rincian angka-angka dalam kesepakatan tersebut

Roma, yang sempat menawarkan hingga 50 juta euro termasuk bonus dan yakin telah mencapai kesepakatan penuh terkait gaji, terpaksa melepaskan Summerville setelah, dalam beberapa jam terakhir ini, target transfer lainnya, yaitu pemain asal Argentina Alejandro Garnacho, resmi pindah dari Chelsea ke Aston Villa. Klub Giallorossi pun terpaksa memulai kembali dari awal pencarian dua pemain sayap penyerang yang diminta Gasperini kepada pihak manajemen untuk melengkapi skuadnya. Pilihan alternatif yang muncul dalam beberapa jam terakhir mengarah ke Andreas Schjelderup dari Benfica, Antonio Nusa dari Leipzig, dan Diego Moreira dari Strasbourg.