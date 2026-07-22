Tak ada yang bisa dilakukan Roma, yang hingga jam-jam terakhir ini masih berpegang pada harapan bahwa keinginan sang pemain untuk berkompetisi di liga yang lebih ketat dapat membuat perbedaan. Percakapan telepon dengan pelatih Giallorossi, Gian Piero Gasperini, tidak cukup untuk membuat Crysencio Summerville berubah pikiran; setelah sehari merenung, ia memutuskan untuk menerima tawaran besar dari Al-Hilal dan pindah ke Arab Saudi.
Diterjemahkan oleh
Roma, tak ada harapan: peluang mendatangkan Crysencio Summerville benar-benar sirna, karena West Ham dan Al-Hilal telah mencapai kesepakatan. Berikut rincian angka-angka dalam kesepakatan tersebut
PENAWARAN SPESIAL
Menurut laporan Fabrizio Romano, penyerang asal Belanda tersebut meninggalkan West Ham dan bergabung dengan tim yang dilatih oleh mantan pemain Inter, Simone Inzaghi, dengan nilai transfer total sebesar 75 juta euro termasuk bonus. Klub asal London tersebut telah mengizinkan pemain kelahiran 2001 itu untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Al-Hilal. Sementara itu, Summerville diperkirakan akan menerima gaji sebesar 16 juta euro bersih per musim.
APA YANG DILAKUKAN ROMA?
Roma, yang sempat menawarkan hingga 50 juta euro termasuk bonus dan yakin telah mencapai kesepakatan penuh terkait gaji, terpaksa melepaskan Summerville setelah, dalam beberapa jam terakhir ini, target transfer lainnya, yaitu pemain asal Argentina Alejandro Garnacho, resmi pindah dari Chelsea ke Aston Villa. Klub Giallorossi pun terpaksa memulai kembali dari awal pencarian dua pemain sayap penyerang yang diminta Gasperini kepada pihak manajemen untuk melengkapi skuadnya. Pilihan alternatif yang muncul dalam beberapa jam terakhir mengarah ke Andreas Schjelderup dari Benfica, Antonio Nusa dari Leipzig, dan Diego Moreira dari Strasbourg.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami