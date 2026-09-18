Menjelang big match melawan Inter, kiper Roma, Mile Svilar, bercerita dalam wawancara dengan Corriere della Sera: "Musuh saya yang sebenarnya adalah pikiran. Anda tahu apa bagian tersulit dari pekerjaan saya? Saat saya tidak melakukan apa-apa. Atau lebih tepatnya, saat semua orang mengira saya tidak melakukan apa-apa. Saya berpikir. Itu lebih sulit daripada menepis bola. Ya, karena lebih mudah ketika terus berada di bawah tekanan dengan melakukan penyelamatan, di situ Anda tidak punya waktu untuk berpikir, Anda mengandalkan insting. Tetapi di tim dominan seperti Roma, yang menghabiskan sebagian besar pertandingan di area pertahanan lawan, saya menghabiskan banyak waktu sendirian dengan diri saya sendiri. Dan saya harus berpikir. Dan saya berpikir negatif, seorang kiper harus melakukannya, dia harus selalu membayangkan skenario terburuk. Risikonya, pikiran-pikiran negatif itu bisa menelan Anda. Pada hari pertandingan saya menjalani sesi dengan pelatih mental saya. Selalu, saya tidak pernah melewatkannya".
Roma, Svilar: "Juventus? Saya tidak meneken sampai 2030 lalu mengingkarinya. De Rossi mengubah hidup saya"
Inter-Roma
"Ini pertandingan besar yang sudah tidak sabar kami mainkan untuk mengukur diri melawan tim terkuat di liga, tim yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di level tertinggi. Duel Scudetto? Saya jadi tersenyum. Di kota ini, Anda memainkan 2-3 pertandingan bagus lalu dipuja-puja, kemudian kalah dan jadilah drama. Kami harus seimbang, stabil. Tapi kami tahu dari mana kami datang dan kami tahu ke mana kami ingin pergi".
Siapa pun yang bicara soal podium Inter, Roma, dan Como berarti salah?
"Untuk tipe permainan, untuk gol-golnya, untuk cara memenangkan pertandingan, itu bisa saja benar. Tapi ini masih September, masih terlalu dini".
Apa yang diminta Gasp dari Anda yang berbeda dari pelatih-pelatih lain?
"Anda tahu dalam hal apa mister benar-benar berbeda? Dia membiarkan saya bebas dalam mengambil keputusan, ya dia!".
Lawan paling sulit?
"Malen, dia selalu mencetak gol bahkan saat latihan".
Itu tidak sah, begitu.
"Lautaro, sangat sulit dibaca. Dan Thuram, ampun, cepat sekali".
Juventus menawarkan 40 juta untuk Anda. Apakah Anda sempat dekat untuk meninggalkan Roma?
"Saya bahkan tidak pernah melakukan pembicaraan soal hal ini. Saya bukan orang yang menandatangani perpanjangan kontrak sampai 2030 lalu setahun kemudian mengingkari pilihan yang sudah dibuat".
Jika saya menyebut De Rossi?
"Dia mengubah hidup saya. Mungkin hari ini saya tidak akan berada di Roma tanpa dia".
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