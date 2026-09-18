Inter-Roma

"Ini pertandingan besar yang sudah tidak sabar kami mainkan untuk mengukur diri melawan tim terkuat di liga, tim yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di level tertinggi. Duel Scudetto? Saya jadi tersenyum. Di kota ini, Anda memainkan 2-3 pertandingan bagus lalu dipuja-puja, kemudian kalah dan jadilah drama. Kami harus seimbang, stabil. Tapi kami tahu dari mana kami datang dan kami tahu ke mana kami ingin pergi".





Siapa pun yang bicara soal podium Inter, Roma, dan Como berarti salah?

"Untuk tipe permainan, untuk gol-golnya, untuk cara memenangkan pertandingan, itu bisa saja benar. Tapi ini masih September, masih terlalu dini".





Apa yang diminta Gasp dari Anda yang berbeda dari pelatih-pelatih lain?

"Anda tahu dalam hal apa mister benar-benar berbeda? Dia membiarkan saya bebas dalam mengambil keputusan, ya dia!".





Lawan paling sulit?

"Malen, dia selalu mencetak gol bahkan saat latihan".





Itu tidak sah, begitu.

"Lautaro, sangat sulit dibaca. Dan Thuram, ampun, cepat sekali".





Juventus menawarkan 40 juta untuk Anda. Apakah Anda sempat dekat untuk meninggalkan Roma?

"Saya bahkan tidak pernah melakukan pembicaraan soal hal ini. Saya bukan orang yang menandatangani perpanjangan kontrak sampai 2030 lalu setahun kemudian mengingkari pilihan yang sudah dibuat".





Jika saya menyebut De Rossi?

"Dia mengubah hidup saya. Mungkin hari ini saya tidak akan berada di Roma tanpa dia".







