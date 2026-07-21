Roma, Summerville hampir bergabung: berapa yang akan diterima West Ham, dan berapa gaji pemain asal Belanda itu

Crysencio Summervile tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Roma. Menurut laporan Alfredo Pedullà, Giallorossi telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap serang asal Belanda tersebut dengan nilai transfer sedikit di bawah 50 juta euro; kesepakatan ini diperkirakan akan rampung antara hari ini dan besok. Mantan pemain Leeds ini, yang ingin hengkang setelah West Ham terdegradasi ke Championship, telah beberapa hari terakhir mendesak agar pindah ke Italia: ia telah berbicara dengan rekan setimnya di tim nasional, Malen, dan langsung menyetujui tawaran untuk bermain di Serie A.