Crysencio Summervile tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Roma. Menurut laporan Alfredo Pedullà, Giallorossi telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap serang asal Belanda tersebut dengan nilai transfer sedikit di bawah 50 juta euro; kesepakatan ini diperkirakan akan rampung antara hari ini dan besok. Mantan pemain Leeds ini, yang ingin hengkang setelah West Ham terdegradasi ke Championship, telah beberapa hari terakhir mendesak agar pindah ke Italia: ia telah berbicara dengan rekan setimnya di tim nasional, Malen, dan langsung menyetujui tawaran untuk bermain di Serie A.
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Roma, Summerville hampir bergabung: berapa yang akan diterima West Ham, dan berapa gaji pemain asal Belanda itu
PEMBELIAN TERMAHAL SEPANJANG SEJARAH
Angka-angka transfer tersebut belum resmi, namun menurut kabar yang beredar, kedua klub dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai transfer permanen senilai 47 juta euro ditambah bonus. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio e Finanza, Summerville, yang mencetak dua gol di Piala Dunia, akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Roma, melampaui rekor 42 juta euro untuk Patrik Schick, 40 juta euro ditambah 2 juta euro bonus untuk Tammy Abraham, dan 41 juta euro untuk Arthem Dovbyk.
HONORARIUM LEBIH DARI 4 JUTA EURO
Summerville diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat atau lima tahun, senilai 4,2 juta euro ditambah bonus per musim. Dengan demikian, ia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad, melampaui Malen dan Ndicka yang masing-masing mendapat 4 jutaeuro. Ia juga akan mengungguli Dybala yang, setelah perpanjangan kontraknya, akan menerima sekitar 3 juta euro ditambah bonus.
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