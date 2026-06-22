Neil El Aynaoui, salah satu kejutan terbesar dari Maroko di Piala Dunia kali ini, memendam impian yang jelas: suatu hari nanti bisa mengenakan seragam Barcelona. Hal ini diungkapkan bukan oleh sembarang orang, melainkan oleh ayahnya, Younes El Aynaoui, mantan petenis profesional yang pernah mencapai peringkat ke-13 ATP pada tahun 2003. "Bagi anak saya, yang ada hanyalah Barça. Dia tinggal di sana sejak usia 0 hingga 11 tahun. Dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika suatu hari nanti bisa bermain di klub itu," kata ayah dari gelandang Roma yang kini berusia 24 tahun itu. Hal ini dilaporkan oleh El Mundo Deportivo.
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Roma, simak pernyataan ayah El Aynaoui: "Dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika bermain untuk Barcelona"
Lahir di Nancy, Prancis, pada tahun 2001, Neil El Aynaoui pindah bersama keluarganya ke Barcelona sejak usia sangat muda, dan tumbuh besar di tengah budaya Blaugrana. Sejak kecil, ia telah menunjukkan hasrat yang kuat terhadap sepak bola dan memulai kariernya di akademi muda Gavà antara tahun 2008 dan 2009. "Saya adalah gelandang modern, dengan stamina yang tinggi dan kemampuan untuk bermain di posisi mana pun di lini tengah. Saat kecil, saya tinggal di Barcelona dan merupakan penggemar Barça; saya selalu mengagumi Iniesta," kata El Aynaoui beberapa waktu lalu.
Terikat kontrak dengan Roma hingga tahun 2030, El Aynaoui bergabung dengan klub ibu kota musim panas lalu dari Lens, setelah memulai debutnya di Ligue 1 bersama Nancy. Namun, kemungkinan kepindahannya ke Barcelona tampaknya sama sekali tidak mudah: lini tengah tim Catalan itu sudah dipenuhi dengan banyak pilihan, dengan Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, dan Marc Bernal dianggap sebagai pilar utama dalam proyek teknis klub.