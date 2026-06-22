Roma, simak pernyataan ayah El Aynaoui: "Dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika bermain untuk Barcelona"

Lahir di Nancy, Prancis, pada tahun 2001, Neil El Aynaoui pindah bersama keluarganya ke Barcelona sejak usia sangat muda, dan tumbuh besar di tengah budaya Blaugrana. Sejak kecil, ia telah menunjukkan hasrat yang kuat terhadap sepak bola dan memulai kariernya di akademi muda Gavà antara tahun 2008 dan 2009. "Saya adalah gelandang modern, dengan stamina yang tinggi dan kemampuan untuk bermain di posisi mana pun di lini tengah. Saat kecil, saya tinggal di Barcelona dan merupakan penggemar Barça; saya selalu mengagumi Iniesta," kata El Aynaoui beberapa waktu lalu.





Terikat kontrak dengan Roma hingga tahun 2030, El Aynaoui bergabung dengan klub ibu kota musim panas lalu dari Lens, setelah memulai debutnya di Ligue 1 bersama Nancy. Namun, kemungkinan kepindahannya ke Barcelona tampaknya sama sekali tidak mudah: lini tengah tim Catalan itu sudah dipenuhi dengan banyak pilihan, dengan Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, dan Marc Bernal dianggap sebagai pilar utama dalam proyek teknis klub.







