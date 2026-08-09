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Roma siap menuntaskan transfer Nahuel Molina saat bek Argentina itu tiba untuk menjalani tes medis
Detail transfer dan paket finansial
AS Roma telah berhasil menegosiasikan kesepakatan komprehensif dengan Atletico Madrid untuk membawa kembali bek sayap serbabisa itu ke Serie A. Setelah berhari-hari melakukan pembicaraan intensif, kedua klub menyepakati paket finansial dengan nilai total €17 juta.
Menurut Gianluca Di Marzio, transfer ini disusun dengan biaya tetap sebesar €13 juta, ditambah €4 juta dalam bentuk bonus terkait performa. Selain itu, sisi administratif transfer ini menjadi lebih sederhana berkat status sang pemain. Telah dikonfirmasi bahwa Molina akan didaftarkan sebagai warga negara Uni Eropa, karena ia telah menyelesaikan proses untuk paspor Spanyolnya.
Hal ini memungkinkan klub ibu kota tersebut untuk mempertahankan slot pendaftaran non-Uni Eropa mereka yang terbatas untuk target potensial lainnya pada akhir musim panas nanti. Pemain Argentina itu, yang sebelumnya tampil impresif di Italia saat membela Udinese, kembali ke liga yang sudah sangat dikenalnya, setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di posisinya di Eropa.
- Getty Images Sport
Jadwal tes medis dan durasi kontrak
Setelah menjalani periode libur pasca-Piala Dunia, sang pemain kini siap mengikat masa depannya dengan Stadio Olimpico. Bek tersebut diperkirakan akan tiba di Roma pada Senin sore, 10 Agustus, untuk memulai tahap akhir transfernya.
Setibanya di sana, pemain itu kemudian akan menjalani tes medis bersama klub dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun hingga 2030. Kesepakatan jangka panjang ini menegaskan kepercayaan jangka panjang dewan Roma terhadap kemampuan pemain berusia 26 tahun itu untuk menjadi pilar lini pertahanan mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Waktu kedatangannya diatur dengan cermat agar sang pemain mendapat istirahat yang cukup setelah kiprahnya di level internasional. Setelah menjadi bagian penting dari skuad Argentina yang mencapai final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Molina diberi liburan yang terlambat ke Ibiza untuk memulihkan diri usai musim yang melelahkan.
Integrasi ke dalam skuad Gasperini
Pelatih Roma Gian Piero Gasperini ingin secepat mungkin menurunkan rekrutan barunya ke lapangan latihan. Setelah kekalahan 3-0 dalam laga uji coba melawan Brighton yang mengecewakan, pelatih veteran itu mengungkapkan keinginannya untuk mulai bekerja dengan pemain internasional Argentina tersebut guna mengatasi rapuhnya lini pertahanan.
Pelatih Roma Gian Piero Gasperini menegaskan hal itu ketika ia mengatakan kepada para wartawan setelah kekalahan 3-0 dalam laga uji coba dari Brighton bahwa mereka akan "melihat Molina mulai Selasa", seraya mencatat bahwa pada saat itulah pemain anyar tersebut seharusnya sudah siap memulai sesi latihan bersama skuad tim utama. Kedatangannya menandai berakhirnya pencarian panjang untuk seorang bek spesialis sisi kanan yang bisa menyeimbangkan soliditas pertahanan dengan produktivitas menyerang.
- Getty Images
Gebrakan rekrutmen musim panas Roma
Transfer pemain yang pernah menjadi bintang Udinese itu merupakan langkah signifikan dalam perombakan skuad Roma pada musim panas ini. Ia menjadi kedatangan besar kelima di klub pada bursa transfer ini, menyusul rekrutan sebelumnya Santiago Castro, Donyell Painting, Daniele Ghilardi, dan Konstantinos Koulierakis.
Strategi rekrutmen klub berfokus pada penambahan kualitas yang sudah terbukti dan pengalaman internasional ke dalam skuad yang menargetkan persaingan di berbagai ajang musim ini. Dengan mengamankan pemain dengan kualitas seperti Molina, Roma telah mengirim sinyal yang jelas kepada para rivalnya di Serie A terkait ambisi mereka.
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