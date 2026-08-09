AS Roma telah berhasil menegosiasikan kesepakatan komprehensif dengan Atletico Madrid untuk membawa kembali bek sayap serbabisa itu ke Serie A. Setelah berhari-hari melakukan pembicaraan intensif, kedua klub menyepakati paket finansial dengan nilai total €17 juta.

Menurut Gianluca Di Marzio, transfer ini disusun dengan biaya tetap sebesar €13 juta, ditambah €4 juta dalam bentuk bonus terkait performa. Selain itu, sisi administratif transfer ini menjadi lebih sederhana berkat status sang pemain. Telah dikonfirmasi bahwa Molina akan didaftarkan sebagai warga negara Uni Eropa, karena ia telah menyelesaikan proses untuk paspor Spanyolnya.

Hal ini memungkinkan klub ibu kota tersebut untuk mempertahankan slot pendaftaran non-Uni Eropa mereka yang terbatas untuk target potensial lainnya pada akhir musim panas nanti. Pemain Argentina itu, yang sebelumnya tampil impresif di Italia saat membela Udinese, kembali ke liga yang sudah sangat dikenalnya, setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di posisinya di Eropa.