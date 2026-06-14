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Roma, siap menggelontorkan 40 juta euro untuk Greenwood: rincian tawaran kepada Marseille. Giallorossi ingin menyelesaikan transfer ini sebelum 30 Juni

Roma
Transfers
Marseille
M. Greenwood

Giallorossi sedang mempersiapkan tawaran untuk peminjaman dengan kewajiban pembelian.

Mason Greenwood menjadi target utama Roma untuk lini serang. Giallorossi, yang telah mengumumkan kedatangan Tony D'Amico sebagai direktur olahraga baru — yang akan mulai bertugas pada 1 Juli — mulai merencanakan langkah-langkah untuk memberikan Gasperini skuad yang mampu bersaing baik di liga domestik maupun Liga Champions.

Pemain sayap Marseille ini berada di puncak daftar incaran Giallorossi dan, seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, ia sedang menunggu agar minat yang ditunjukkan oleh keluarga Friedkin berubah menjadi langkah konkret.

Langkah tersebut mungkin akan segera terwujud, dengan Roma berencana mengajukan tawaran yang tepat untuk meyakinkan Marseille melepas bintang andalannya dalam waktu seminggu ke depan.

  • HARUS DISELESAIKAN SEBELUM AKHIR JUNI

    Greenwood sedang menanti panggilan dari Roma. Giallorossi telah menjalin kontak dengan ayah sekaligus agen sang pemain sejak lama, namun mereka juga menyadari bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin besar risiko tim lain ikut campur dalam negosiasi.

    Pemain tersebut telah menunjukkan kesediaannya, dan pihak Trigoria berencana untuk mempercepat prosesnegosiasi dalam beberapa hari ke depan dengan tujuan menyelesaikan kesepakatan sebelum akhir bulan. Hal ini juga dilakukan untuk memanfaatkan situasi Marseille, yang harus menyelesaikan beberapa penjualan pemain sebelum 30 Juni setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

    • Iklan

  • Tawaran dari Roma

    Roma tidak akan menyetujui tawaran sebesar 55 juta euro yang diminta oleh Marseille, yang dianggap terlalu tinggi. Keluarga Friedkin sedang menyusun proposal yang akan diajukan kepada pihak Prancis: Giallorossi berencana menawarkan 40 juta euro ditambah bonus serta persentase dari hasil penjualan kembali pemain tersebut di masa depan.

    Ini bukan transfer permanen, melainkan proposal peminjaman berbayar sebesar 5 juta euro dengan kewajiban pembelian kembali sebesar 25 juta euro dan bonus sebesar 10 juta euro pada penampilan pertamanya.

  • PERSENTASE DI MANCHESTER UNITED

    Salah satu aspek penting dalam negosiasi transfer Greenwood adalah persentase hasil penjualan yang harus dibayarkan Marseille kepada Manchester United. Klub Prancis tersebut, pada kenyataannya, harus menyerahkan 40% dari hasil penjualan kepada Manchester United sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan pada tahun 2024 saat transfer tersebut dilakukan.