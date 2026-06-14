Roma, siap menggelontorkan 40 juta euro untuk Greenwood: rincian tawaran kepada Marseille. Giallorossi ingin menyelesaikan transfer ini sebelum 30 Juni

Mason Greenwood menjadi target utama Roma untuk lini serang. Giallorossi, yang telah mengumumkan kedatangan Tony D'Amico sebagai direktur olahraga baru — yang akan mulai bertugas pada 1 Juli — mulai merencanakan langkah-langkah untuk memberikan Gasperini skuad yang mampu bersaing baik di liga domestik maupun Liga Champions.

Pemain sayap Marseille ini berada di puncak daftar incaran Giallorossi dan, seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, ia sedang menunggu agar minat yang ditunjukkan oleh keluarga Friedkin berubah menjadi langkah konkret.

Langkah tersebut mungkin akan segera terwujud, dengan Roma berencana mengajukan tawaran yang tepat untuk meyakinkan Marseille melepas bintang andalannya dalam waktu seminggu ke depan.