"Tanpa ragu, saya tahu bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup saya. Dalam sepak bola, segalanya berubah sangat cepat dan, saat ini, saya hanya ingin menjalani musim yang bagus bersama Roma. Saya sudah menjalani debut di Liga Champions, itu adalah langkah penting bagi saya, saya belum pernah memainkannya, dan saya berharap bisa memenangi gelar bersama Roma dan bermain sebanyak mungkin.

Scudetto? Kami sedang berada dalam momen yang bagus, tetapi Serie A adalah liga yang sangat kompetitif. Situasinya bisa berubah sangat cepat dan kami harus selalu tetap fokus. Kami berada di jalur yang tepat".