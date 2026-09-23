Rodrigo Mora menjadi salah satu rekrutan terpenting dalam bursa transfer musim panas Roma. Gelandang serang asal Portugal itu kini menjadi sorotan bersama Portugal U-21 dan kepada Canal 11 ia menceritakan kepindahan musim panas dari Porto, impian-impian yang ia simpan, musim yang sedang ia jalani, serta satu hal menarik tentang rekan setimnya, Paulo Dybala.
Roma, Rodrigo Mora: "Saya menonton Dybala sejak kecil. Scudetto? Jalannya sudah tepat. Sulit mengatakan selamat tinggal kepada Porto"
Roma dan Olimpico
"Saya tinggal selama 19 tahun di Porto, 10 di antaranya bermain untuk FC Porto. Saya datang ke budaya yang berbeda, tetapi saya senang dan saya pikir ini akan menjadi perubahan yang positif bagi saya. Beban bermain di Olimpico, Roma? Atmosfernya spesial dan membuat Anda sangat ingin mencetak gol".
Saya menonton Dybala sejak kecil
"Saya menontonnya sejak kecil dan sekarang bisa berlatih serta bermain di sisinya... Sangat indah melihatnya, dia orang yang sangat rendah hati dan telah banyak membantu saya pada periode awal ini. Saya bersyukur bisa bermain di sisinya".
PERPISAHAN DENGAN PORTO
"Perpisahan tidak pernah mudah. Bagi saya itu sulit karena itu adalah periode yang panjang... itu adalah rumah saya dan saya rasa akan selalu begitu. Itu sulit, tetapi saya tahu semua siklus akan berakhir dan bisa terbuka lagi setelahnya. Hal terpenting adalah saya pergi dengan hati yang penuh, saya pergi sebagai juara, dan saya pikir itulah yang paling berarti. Saya akan selalu menjadi penggemar Porto yang mendukung dari Italia; saya tahu segalanya berjalan baik, semoga terus seperti itu dan semoga gelar kedua secara beruntun datang".
Scudetto
"Tanpa ragu, saya tahu bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup saya. Dalam sepak bola, segalanya berubah sangat cepat dan, saat ini, saya hanya ingin menjalani musim yang bagus bersama Roma. Saya sudah menjalani debut di Liga Champions, itu adalah langkah penting bagi saya, saya belum pernah memainkannya, dan saya berharap bisa memenangi gelar bersama Roma dan bermain sebanyak mungkin.
Scudetto? Kami sedang berada dalam momen yang bagus, tetapi Serie A adalah liga yang sangat kompetitif. Situasinya bisa berubah sangat cepat dan kami harus selalu tetap fokus. Kami berada di jalur yang tepat".
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