Latihan perdana di bawah terik matahari Trigoria dan kendala awal bagi Gian Piero Gasperini serta Roma-nya, yang kemarin berkumpul untuk memulai persiapan musim 2026/2027. Dalam salah satu sesi latihan perdana tersebut, penyerang Robinio Vaz—yang didatangkan pada Januari lalu dari Olympique Marseille dengan nilai transfer 25 juta euro—terpaksa menghentikan latihan karena mengalami masalah pada lututnya.
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Roma, Robinio Vaz langsung absen: diagnosis awal dan estimasi waktu pemulihan, apa yang mungkin berubah dalam strategi transfer
DIAGNOSIS PERTAMA
Menurut informasi yang bocor dari staf medis klub Giallorossi, cedera yang dialami pemain kelahiran 2007 ini tampaknya tidak ringan dan akan dievaluasi ulang dalam beberapa jam ke depan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang akan dilakukan, baru dapat ditentukan estimasi waktu pemulihan yang tepat. Robinio Vaz mengalami cedera pada ligamen kolateral medial lutut kanannya. Masalah ini jelas berisiko memengaruhi persiapan pemain muda asal Prancis tersebut dan membuatnya absen selama beberapa minggu ke depan. Roma akan menjalani pemusatan latihan di Trigoria, di mana mereka akan menggabungkan sesi latihan dengan beberapa pertandingan persahabatan (pada 26 Juli akan ada laga melawan Cannes), hingga 31 Juli mendatang, saat rombongan dijadwalkan berangkat ke Wales.
STATISTIK ROBINIO VAZ
Selama 5 bulan pertamanya di ibu kota, Robinio Vaz belum berhasil mendapatkan tempat dan perhatian khusus di mata Gasperini, yang pada bursa transfer musim dingin terakhir telah mengandalkan Donyell Malen, yang pada dasarnya mendominasi menit bermain sebagai penyerang andalan. Hingga saat ini, Robinio Vaz telah mencatatkan total 14 penampilan bersama Giallorossi, terdiri dari 12 pertandingan di liga dan 2 di Coppa Italia, dengan catatan 1 gol dan 2 assist.
PERUBAHAN APA SAJA YANG TERJADI DI PASAR
Cedera yang dialami Robinio Vaz mungkin akan mendorong Roma dan pelatihnya untuk mempertimbangkan mempercepat pencapaian target-target utama dalam bursa transfer kali ini, dengan fokus khusus pada lini serang. Mantan pelatih Atalanta ini telah lama menekankan perlunya mendatangkan dua pemain sayap penyerang baru, dan setelah peluang untuk mendatangkan Mason Greenwood pupus (karena ia lebih memilih tawaran yang sangat menggiurkan dari Fenerbahce), ia kini mengincar Alejandro Garnacho dari Chelsea, Diego Moreira dari Strasbourg, dan Crysencio Summerville dari Leeds. Oleh karena itu, perlu dipantau skenario-skenario yang mungkin terjadi bagi mantan pemain Marseille ini jika ruang geraknya semakin terbatas dan jika Gasperini meminta pemain yang lebih siap untuk menjadi pengganti Malen. Dalam hal ini, Roma sedang mengincar pemain keturunan Italia-Jerman, Nicolò Tresoldi, yang saat ini bermain untuk Bruges.
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