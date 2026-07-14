Cedera yang dialami Robinio Vaz mungkin akan mendorong Roma dan pelatihnya untuk mempertimbangkan mempercepat pencapaian target-target utama dalam bursa transfer kali ini, dengan fokus khusus pada lini serang. Mantan pelatih Atalanta ini telah lama menekankan perlunya mendatangkan dua pemain sayap penyerang baru, dan setelah peluang untuk mendatangkan Mason Greenwood pupus (karena ia lebih memilih tawaran yang sangat menggiurkan dari Fenerbahce), ia kini mengincar Alejandro Garnacho dari Chelsea, Diego Moreira dari Strasbourg, dan Crysencio Summerville dari Leeds. Oleh karena itu, perlu dipantau skenario-skenario yang mungkin terjadi bagi mantan pemain Marseille ini jika ruang geraknya semakin terbatas dan jika Gasperini meminta pemain yang lebih siap untuk menjadi pengganti Malen. Dalam hal ini, Roma sedang mengincar pemain keturunan Italia-Jerman, Nicolò Tresoldi, yang saat ini bermain untuk Bruges.