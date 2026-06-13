Pulisic tertarik bergabung dengan Roma. Penyerang mantan pemain Chelsea yang sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnas AS ini tertarik dengan proyek Giallorossi dan peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan. Perwakilannya telah beberapa kali melakukan kontak dengan jajaran petinggi klub ibu kota tersebut.
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Roma, Pulisic bersedia berdialog karena terkesan dengan proyek tersebut dan sedang menanti kedatangan petinggi Milan
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Gasperini sangat mengagumi Pulisic dan telah memasukkannya ke dalam daftar pendek pemain yang diinginkan untuk musim depan, bersama dengan Greenwood dan Summerville. Dan begitu mendapat persetujuan dari sang pemain asal Amerika Serikat itu, ia akan meminta klubnya untuk mencoba mendatangkan pemain yang mampu membuat perbedaan ke tim Giallorossi.
KARDINAL TIDAK INGIN MELIHAT
Saat ini, belum ada pembicaraan apa pun, juga karena tidak adanya petinggi Milan yang dapat memimpin negosiasi tersebut. Keinginan Cardinale untuk mencoba menahan tawaran-tawaran tersebut tetap kuat: banyak hal akan bergantung pada keinginan sang pemain, yang belum menerima tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan kepadanya dalam beberapa bulan terakhir.