Roma, Pulisic bersedia berdialog karena terkesan dengan proyek tersebut dan sedang menanti kedatangan petinggi Milan

Gasperini sangat mengagumi Pulisic dan telah memasukkannya ke dalam daftar pendek pemain yang diinginkan untuk musim depan, bersama dengan Greenwood dan Summerville. Dan begitu mendapat persetujuan dari sang pemain asal Amerika Serikat itu, ia akan meminta klubnya untuk mencoba mendatangkan pemain yang mampu membuat perbedaan ke tim Giallorossi.