Setelah melewati masa paling kritis di musim panas, yang bertepatan dengan penutupan laporan keuangan terakhir per 30 Juni 2025 dan batas waktu pelaporan potensi keuntungan modal sebesar total 60 juta euro guna menghindari sanksi baru dari UEFA, Roma kini dapat mulai menangani semua isu terpanas dalam agenda terkait bursa transfer. Dimulai dengan upaya untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak Gianluca Mancini, Zeki Celik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, dan Paulo Dybala. Dan, terkait dengan yang terakhir ini, ada kabar penting yang akan segera terungkap.
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Roma, perpanjangan kontrak Dybala semakin dekat: tenggat waktu baru dan rincian kesepakatan, berikut ini yang terungkap
KEPERCAYAAN YANG SEMAKIN MENINGKAT
Menurut laporan Fabrizio Romano, keyakinan pihak klub Giallorossi terus meningkat bahwa mereka akan mencapai kesepakatan final dalam beberapa jam ke depan untuk meresmikan perjanjian penyusunan kontrak baru, dengan nilai yang berbeda dibandingkan kontrak sebelumnya yang secara resmi baru saja berakhir beberapa jam yang lalu. Paulo Dybala memang menerima gaji yang, termasuk bonus terkait kemenangan tim dan penampilannya sendiri, mencapai 8 juta euro bersih per musim dengan gaji pokok sebesar 6 juta euro. Tawaran yang diajukan oleh Roma dalam beberapa pekan terakhir jauh lebih rendah, yaitu kontrak dua tahun senilai 2 juta euro bersih ditambah bonus.
PENAWARAN BARU
Pemain tersebut, yang bergabung dengan klub ibu kota pada musim panas 2022 secara gratis dari Juventus, baru-baru ini mengajukan tawaran balasan kepada jajaran petinggi Giallorossi, didukung oleh adanya Boca Juniors di belakang layar yang mendesak agar ia kembali ke Argentina serta tekanan yang diberikan oleh pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, untuk meyakinkan keluarga Friedkin agar memperpanjang kontrak La Joya. Dan, menurut informasi terbaru yang datang dari ibu kota, kesepakatan antara Dybala dan Roma kemungkinan akan tercapai berdasarkan kontrak hingga tahun 2028 dengan gaji bersih sebesar 3 juta euro.
SEJARAH DYBALA DI ROMA
Selama empat musim sebagai penyerang Roma, Dybala telah tampil dalam total 140 pertandingan, dengan catatan 45 gol dan 30 assist. Sebelum meraih posisi keempat di musim terakhir Serie A, yang memungkinkan klub Giallorossi lolos ke Liga Champions—sesuatu yang tidak tercapai selama 7 tahun—prestasi terbaiknya adalah mencapai final Liga Europa pada tahun 2023.