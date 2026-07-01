Roma, perpanjangan kontrak Dybala semakin dekat: tenggat waktu baru dan rincian kesepakatan, berikut ini yang terungkap

Menurut laporan Fabrizio Romano, keyakinan pihak klub Giallorossi terus meningkat bahwa mereka akan mencapai kesepakatan final dalam beberapa jam ke depan untuk meresmikan perjanjian penyusunan kontrak baru, dengan nilai yang berbeda dibandingkan kontrak sebelumnya yang secara resmi baru saja berakhir beberapa jam yang lalu. Paulo Dybala memang menerima gaji yang, termasuk bonus terkait kemenangan tim dan penampilannya sendiri, mencapai 8 juta euro bersih per musim dengan gaji pokok sebesar 6 juta euro. Tawaran yang diajukan oleh Roma dalam beberapa pekan terakhir jauh lebih rendah, yaitu kontrak dua tahun senilai 2 juta euro bersih ditambah bonus.