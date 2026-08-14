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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Roma, negosiasi Rodrigo Mora mandek. Farioli: "Banyak kegaduhan untuk sesuatu yang tidak ada, kami akan memakainya"

Roma
R. Mora
F. Farioli
FC Porto

Negosiasi itu tak kunjung bergerak, dan untuk meredam rumor, pelatih asal Italia itu juga angkat bicara dalam konferensi pers.

Sempat ada momen dalam dua hari terakhir ketika keyakinan untuk menuntaskan transfer Rodrigo Mora ke Roma benar-benar sangat tinggi. Antara Porto dan Roma memang hanya tersisa sejumlah detail, tentu saja bukan hal sepele, tetapi setidaknya di atas kertas tidak ada yang mustahil untuk diatasi.

Namun, seiring berlalunya jam dan hari, keyakinan itu perlahan memudar karena bahkan mediasi Jorge Mendes pun tidak mampu melunakkan posisi presiden Porto, Villas Boas, terkait detail-detail tersebut. Lalu bagaimana? Kebuntuan itu memang ada, dan yang meredam situasi hari ini juga adalah pelatih asal Italia dari tim Portugal tersebut, Francesco Farioli.

  • Formula kesepakatan yang diajukan Roma

    Roma mengajukan kepada Porto skema transfer berupa pinjaman berbayar senilai 9 juta euro dengan opsi pembelian permanen yang ditetapkan sebesar 41 juta euro. Angka yang sangat besar itu memenuhi valuasi 50 juta euro yang diminta klub Portugal tersebut. Hanya opsi, tanpa kewajiban, dan di sinilah penolakan terakhir dari Porto muncul.

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  • Simpul kewajiban pembelian permanen

    Mora adalah pemain kelahiran 2007, salah satu produk terbaik akademi klub, dan dari kepergiannya klub Portugal itu ingin meraup pemasukan besar agar bisa mencatat capital gain yang memperbaiki neraca.


    Karena itu, ada keterbukaan untuk peminjaman, persetujuan atas biaya setinggi itu untuk kepindahan sementara pun telah datang, tetapi Villas Boas tetap ingin agar, saat syarat-syarat tertentu terpenuhi, hak tebus itu bisa berubah menjadi kewajiban. Sebuah syarat yang pada gilirannya, karena alasan neraca dan untuk angka sebesar itu, tidak ingin dimasukkan Roma dalam kesepakatan ini.

  • Farioli mempertahankannya

    Negosiasi ini belum batal, tetapi kebuntuan memang ada dan yang turun tangan secara tegas dalam beberapa hari penuh rumor dan spekulasi ini adalah pelatih Francesco Farioli yang, berbicara dalam konferensi pers, memilih untuk mengklasifikasikan negosiasi dengan Roma sebagai "kebisingan" dan menegaskan kembali bahwa ia ingin menggunakan Rodrigo Mora ketika dirasa tepat.


    "Tidak ada kabar baru. Bursa transfer selalu seperti ini. Saya tidak setuju dengan fakta bahwa bursa transfer dibuka saat kami sedang bermain, tetapi ini benar-benar normal dan menuntut profesionalisme dari semua pihak yang terlibat. Klub-klub yang bernegosiasi, para pemain yang menjadi inti dari apa yang kami lakukan, dan kami para pelatih harus peka terhadap semua persoalan. Pekan ini ada begitu banyak kehebohan. Kami dibombardir oleh berita 24 jam sehari dengan rumor transfer, tetapi belum ada yang terjadi. Rodrigo Mora adalah seorang profesional hebat, dia adalah pemain Porto, pendukung besar klub ini dan kami akan menggunakannya ketika kami menganggapnya tepat".

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