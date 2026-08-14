Negosiasi ini belum batal, tetapi kebuntuan memang ada dan yang turun tangan secara tegas dalam beberapa hari penuh rumor dan spekulasi ini adalah pelatih Francesco Farioli yang, berbicara dalam konferensi pers, memilih untuk mengklasifikasikan negosiasi dengan Roma sebagai "kebisingan" dan menegaskan kembali bahwa ia ingin menggunakan Rodrigo Mora ketika dirasa tepat.





"Tidak ada kabar baru. Bursa transfer selalu seperti ini. Saya tidak setuju dengan fakta bahwa bursa transfer dibuka saat kami sedang bermain, tetapi ini benar-benar normal dan menuntut profesionalisme dari semua pihak yang terlibat. Klub-klub yang bernegosiasi, para pemain yang menjadi inti dari apa yang kami lakukan, dan kami para pelatih harus peka terhadap semua persoalan. Pekan ini ada begitu banyak kehebohan. Kami dibombardir oleh berita 24 jam sehari dengan rumor transfer, tetapi belum ada yang terjadi. Rodrigo Mora adalah seorang profesional hebat, dia adalah pemain Porto, pendukung besar klub ini dan kami akan menggunakannya ketika kami menganggapnya tepat".