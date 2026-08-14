Sempat ada momen dalam dua hari terakhir ketika keyakinan untuk menuntaskan transfer Rodrigo Mora ke Roma benar-benar sangat tinggi. Antara Porto dan Roma memang hanya tersisa sejumlah detail, tentu saja bukan hal sepele, tetapi setidaknya di atas kertas tidak ada yang mustahil untuk diatasi.
Namun, seiring berlalunya jam dan hari, keyakinan itu perlahan memudar karena bahkan mediasi Jorge Mendes pun tidak mampu melunakkan posisi presiden Porto, Villas Boas, terkait detail-detail tersebut. Lalu bagaimana? Kebuntuan itu memang ada, dan yang meredam situasi hari ini juga adalah pelatih asal Italia dari tim Portugal tersebut, Francesco Farioli.