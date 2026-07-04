AFP
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Roma meningkatkan tekanan terkait transfer Mason Greenwood di tengah kekhawatiran bahwa Atletico Madrid akan membidik penyerang Marseille tersebut jika Julian Alvarez hengkang
Giallorossi mempercepat upaya untuk mendatangkan target utama mereka
Roma telah mengidentifikasi Greenwood sebagai target utama lini serang mereka untuk bursa transfer musim panas ini, seiring upaya mereka untuk secara menyeluruh memperkuat sayap kanan tim. Klub Italia tersebut awalnya telah mengevaluasi beberapa nama ternama pada bulan Mei, termasuk pemain sayap dinamis West Ham dan timnas Belanda, Crysencio Summerville, sebelum akhirnya mengalihkan fokus karena harga yang melambung tinggi dan persaingan domestik yang ketat.
Menurut Alfredo Pedulla, petinggi Stadio Olimpico kini siap berjuang habis-habisan untuk mendatangkan penyerang Marseille tersebut, dan menganggap hari-hari awal pekan depan sebagai jendela peluang yang tidak bisa ditawar lagi. Para eksekutif di klub ibu kota ini meyakini bahwa momentum administratif yang menentukan dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah operasi berisiko tinggi ini akan berhasil atau gagal.
- AFP
Penurunan harga yang diminta membuat Roma semakin fokus
Harga yang diminta untuk Greenwood baru-baru ini turun di bawah €50 juta, dan Marseille tampaknya telah menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankannya pada musim panas ini. Perubahan penilaian tersebut justru semakin memperkuat tekad Roma untuk mengajukan tawaran konkret.
Fenerbahce telah mengajukan tawaran gaji tertinggi sejauh ini, senilai sekitar €7 juta per musim dibandingkan dengan proposal Roma sebesar €5 juta, meskipun klub Turki tersebut belum mengambil langkah lebih lanjut terkait biaya transfer itu sendiri, sehingga membuka peluang bagi Roma untuk mengajukan tawaran berdasarkan ketentuan lain.
Atlético muncul sebagai ancaman potensial di menit-menit akhir
Ancaman terbesar bagi upaya Roma mungkin datang dari Atlético, yang untuk saat ini masih menepi namun bisa dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Greenwood jika mereka menemukan solusi cepat di lini serang lainnya. Langkah mereka selanjutnya sangat bergantung pada hasil dari dua situasi terpisah.
Jika Atlético berhasil menemukan solusi untuk Julian Alvarez – yang dianggap sebagai skenario yang lebih rumit – atau Alexander Sorloth, mereka bisa bergerak cepat untuk merekrut Greenwood sebagai pengganti, mengingat harga pasarnya yang menurun dan performa yang telah terbukti di Ligue 1 menjadikannya opsi yang menarik dalam waktu singkat.
- Getty Images Sport
Laporta mengonfirmasi upaya untuk merekrut Alvarez
Presiden Barcelona, Joan Laporta, secara terbuka memecah kebisuan terkait upaya klub untuk mendatangkan Alvarez, sekaligus menegaskan bahwa penyerang asal Argentina tersebut sangat ingin menyelesaikan kepindahannya ke Spotify Camp Nou. Laporta mengungkapkan bahwa Barca telah mengajukan tawaran resmi antar-klub, sambil menekankan bahwa raksasa Catalan tersebut tidak akan menyerah pada tekanan Atletico.
"Izinkan saya menyatakan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atletico," kata Laporta. "Tweet-tweet itu muncul sebelum Julian menyatakan bahwa ia ingin bermain untuk tim besar; ia tidak menyebut Barca. Beberapa orang menafsirkannya sebagai Barca, sementara yang lain tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; itu adalah keputusan sang pemain sendiri. Pemain ini sudah menjadi incaran Barca sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, dan bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfer tersebut. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub.
"Barca mampu menangani setiap transaksi, namun dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami yang akan menentukan arah pasar. Saya sudah berbicara dengan Atletico dan menjelaskan dengan jelas apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu sang pemain ingin bergabung dengan Barca dan sudah lama menginginkannya. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjual karena kami tidak memiliki alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap perlu. Kami tidak akan bergantung pada belas kasihan mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang. Tawaran ini tidak berlaku tanpa batas waktu."
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