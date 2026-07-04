Roma meningkatkan tekanan terkait transfer Mason Greenwood di tengah kekhawatiran bahwa Atletico Madrid akan membidik penyerang Marseille tersebut jika Julian Alvarez hengkang

Presiden Barcelona, Joan Laporta, secara terbuka memecah kebisuan terkait upaya klub untuk mendatangkan Alvarez, sekaligus menegaskan bahwa penyerang asal Argentina tersebut sangat ingin menyelesaikan kepindahannya ke Spotify Camp Nou. Laporta mengungkapkan bahwa Barca telah mengajukan tawaran resmi antar-klub, sambil menekankan bahwa raksasa Catalan tersebut tidak akan menyerah pada tekanan Atletico.

"Izinkan saya menyatakan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atletico," kata Laporta. "Tweet-tweet itu muncul sebelum Julian menyatakan bahwa ia ingin bermain untuk tim besar; ia tidak menyebut Barca. Beberapa orang menafsirkannya sebagai Barca, sementara yang lain tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; itu adalah keputusan sang pemain sendiri. Pemain ini sudah menjadi incaran Barca sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, dan bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfer tersebut. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub.

"Barca mampu menangani setiap transaksi, namun dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami yang akan menentukan arah pasar. Saya sudah berbicara dengan Atletico dan menjelaskan dengan jelas apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu sang pemain ingin bergabung dengan Barca dan sudah lama menginginkannya. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjual karena kami tidak memiliki alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap perlu. Kami tidak akan bergantung pada belas kasihan mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang. Tawaran ini tidak berlaku tanpa batas waktu."