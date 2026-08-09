Roma dibuat frustrasi dalam upaya mereka memburu talenta menyerang pada musim panas ini, terutama setelah target utama mereka, Garnacho, lepas dari genggaman. Roma sempat dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Argentina itu setelah Chelsea membuatnya tersedia untuk ditransfer, tetapi sang winger pada akhirnya memilih bergabung dengan Aston Villa dengan kesepakatan awal peminjaman selama satu musim.

Dengan pintu untuk Garnacho sudah benar-benar tertutup, direktur olahraga Roma Tony D’Amico mengidentifikasi Gittens sebagai alternatif yang layak untuk menambah kreativitas skuad klub, menurut La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. Pemain internasional tim muda Inggris itu berada dalam situasi yang mirip dengan Garnacho di Stamford Bridge, setelah kesulitan mengamankan tempat sebagai starter selama musim debutnya. Laporan tersebut menyebut bahwa Roma bisa menjajaki langkah peminjaman untuk mantan wonderkid Borussia Dortmund itu.



