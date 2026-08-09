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Aston Villa v BG Pathum United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Roma mengincar penyerang Chelsea yang mengejutkan sebagai rencana B setelah gagal memburu Alejandro Garnacho

Transfers
Roma
Chelsea
A. Garnacho
J. Gittens
Premier League
Serie A
Aston Villa

Roma dikabarkan mengalihkan perhatian mereka ke winger Chelsea lainnya, Jamie Gittens, saat pelatih Gian Piero Gasperini melanjutkan pencariannya untuk tambahan kekuatan lini serang. Roma terpaksa beralih setelah gagal mendapatkan Alejandro Garnacho, yang memilih tetap di Premier League ketimbang pindah ke Italia.

  • Roma beralih ke Gittens setelah penolakan dari Garnacho

    Roma dibuat frustrasi dalam upaya mereka memburu talenta menyerang pada musim panas ini, terutama setelah target utama mereka, Garnacho, lepas dari genggaman. Roma sempat dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Argentina itu setelah Chelsea membuatnya tersedia untuk ditransfer, tetapi sang winger pada akhirnya memilih bergabung dengan Aston Villa dengan kesepakatan awal peminjaman selama satu musim.

    Dengan pintu untuk Garnacho sudah benar-benar tertutup, direktur olahraga Roma Tony D’Amico mengidentifikasi Gittens sebagai alternatif yang layak untuk menambah kreativitas skuad klub, menurut La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. Pemain internasional tim muda Inggris itu berada dalam situasi yang mirip dengan Garnacho di Stamford Bridge, setelah kesulitan mengamankan tempat sebagai starter selama musim debutnya. Laporan tersebut menyebut bahwa Roma bisa menjajaki langkah peminjaman untuk mantan wonderkid Borussia Dortmund itu.


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    Pencarian putus asa Gasperini untuk kreativitas

    Gasperini dikabarkan sedang mendorong petinggi Roma untuk merampungkan kesepakatan bagi penyerang sisi kiri sebelum musim dimulai dengan laga melawan Fiorentina pada 24 Agustus. Sang pelatih mencari pemain kreatif yang bisa bergerak masuk dari sayap, menciptakan keunggulan jumlah pemain, dan mempertahankan intensitas pressing yang tinggi. Perburuan talenta sayap elite ini merupakan bagian dari perombakan lini serang yang lebih luas di Stadio Olimpico, tempat klub ingin melanjutkan finis impresif di empat besar musim lalu.


  • Chelsea akan mengubah sikap terkait Gittens?

    Setelah bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu dalam transfer senilai £52 juta, Gittens menghadapi musim debut yang menantang, ditandai performa yang tidak konsisten dan cedera hamstring parah. Pemain berusia 22 tahun itu hanya mencatatkan satu gol dan lima assist dalam 27 pertandingan sebelum harus menepi. Meski Daily Mail melaporkan pada Juni bahwa klub berniat tetap bersabar dengan perkembangannya, sikap itu bisa berubah setelah Xabi Alonso menghabiskan rekor £117 juta untuk merekrut penyerang sisi kiri Morgan Rogers dari Aston Villa.

    Gittens hanya menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan saat Chelsea menang 3-0 atas AC Milan dalam laga pramusim baru-baru ini, menyoroti posisinya yang rawan di skuad. Tanpa sepak bola Eropa yang bisa menawarkan peluang rotasi musim ini, klub London itu mungkin lebih cenderung mengizinkan kepergiannya untuk membantu perkembangannya.


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  • Gian Piero Gasperini RomaGetty Images

    Hambatan finansial dan target alternatif

    Terlepas dari rencana ambisius mereka, Roma harus melewati hambatan finansial yang signifikan untuk menuntaskan upaya perekrutan mereka. Klub itu telah mendinginkan minatnya pada Antonio Nusa dari RB Leipzig, karena valuasi €60 juta dari klub Jerman itu dinilai terlalu mahal. Dengan banderol tersebut terbukti terlalu memberatkan, Roma mengalihkan perhatian mereka ke opsi yang lebih terjangkau, yaitu Malick Fofana dari Lyon. Prospek Belgia itu sangat dihargai meski menjalani musim yang diganggu cedera, dan meski Lyon bertahan pada angka sekitar €45 juta, Roma berharap bisa menegosiasikan biaya yang lebih rendah. Menjelang tenggat transfer, tekanan kini ada pada D’Amico untuk menghadirkan tambahan kekuatan yang diminta Gasperini.