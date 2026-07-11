Roma mengincar pemain sayap Nottingham Forest setelah kesepakatan untuk Mason Greenwood gagal terwujud

Roma dijadwalkan akan memulai program latihan pramusim perdana mereka di Trigoria pada Senin mendatang sebagai bagian dari persiapan skuad menghadapi musim Serie A yang akan datang. Pihak manajemen klub niscaya akan melanjutkan pembicaraan intensif dengan agen Ndoye untuk menyepakati persyaratan kontrak senilai €3,5 juta ditambah bonus sebelum jendela transfer ditutup.

Selain berburu talenta baru, perhatian klub juga terbagi akibat potensi kepergian pemain menyusul minat resmi dari Sunderland terhadap gelandang serang Matias Soule.