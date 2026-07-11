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Roma mengincar pemain sayap Nottingham Forest setelah kesepakatan untuk Mason Greenwood gagal terwujud
Roma mengincar pemain sayap Forest
Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma telah mengalihkan fokusnya ke posisi sayap setelah menghapus Greenwood dari daftar incaran transfer klub. Klub asal Italia itu memilih untuk tetap bersikap realistis, menolak terseret ke dalam perang penawaran untuk penyerang asal Inggris tersebut, yang kabarnya akan bergabung dengan Fenerbahçe. Direktur olahraga Tony D'Amico bergerak cepat untuk menjadikan pemain sayap Forest, Ndoye, sebagai target utamanya menyusul penampilan mengesankan sang pemain bersama Swiss di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Dewan menolak tuntutan yang terlalu tinggi
Pihak manajemen klub sejak awal menganggap proses perekrutan Greenwood terlalu berisiko, mengingat biayanya yang sangat tinggi—mencapai €50 juta (£43 juta)—serta jangka waktu yang cukup lama. Setelah menyingkirkan opsi-opsi alternatif seperti Pepe dari Porto, Roma segera mengintensifkan komunikasi untuk mengamankan Ndoye, yang nilainya dilaporkan telah turun sedikit, sehingga klub kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di meja perundingan.
Formasi taktis untuk Gasperini
Kedatangan Ndoye ke Olimpico dipandang sebagai potongan teka-teki yang sempurna untuk sistem taktis terbaru yang diterapkan oleh manajer Gian Piero Gasperini, dengan gaya permainannya dianggap sebagai pasangan yang ideal bagi Paulo Dybala di lini serang. Menurut Gazzetta, Roma juga sedang berupaya menyelesaikan urusan internal, termasuk merampungkan perpanjangan kontrak untuk Dybala dan Zeki Celik, sementara perpanjangan kontrak Lorenzo Pellegrini masih memerlukan satu pertemuan terakhir dengan perwakilannya.
- Getty
Persiapan pramusim sedang berlangsung
Roma dijadwalkan akan memulai program latihan pramusim perdana mereka di Trigoria pada Senin mendatang sebagai bagian dari persiapan skuad menghadapi musim Serie A yang akan datang. Pihak manajemen klub niscaya akan melanjutkan pembicaraan intensif dengan agen Ndoye untuk menyepakati persyaratan kontrak senilai €3,5 juta ditambah bonus sebelum jendela transfer ditutup.
Selain berburu talenta baru, perhatian klub juga terbagi akibat potensi kepergian pemain menyusul minat resmi dari Sunderland terhadap gelandang serang Matias Soule.
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