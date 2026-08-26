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Roma menghadapi dilema besar terkait bintang keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde setelah hasil pemeriksaan medis yang mengkhawatirkan!

Transfers
Roma
J. Oosterwolde
Fenerbahce
F. Kessie
Serie A
Super Lig

Usulan kesepakatan pinjaman Roma untuk bek Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, menemui kendala besar setelah pemeriksaan medis. Klub Italia itu sedang mengevaluasi kembali transfer tersebut setelah tes mengungkap masalah otot yang bisa memerlukan operasi.

  • Keraguan soal kebugaran menghentikan pemeriksaan medis

    Menurut La Gazzetta dello Sport, langkah Roma untuk merekrut bek Fenerbahce Jayden Oosterwolde menemui kendala besar karena muncul kekhawatiran tak terduga terkait kondisi fisik sang pemain. Talenta kelahiran Belanda berdarah Indonesia itu tiba di bandara Ciampino dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar sebelum langsung menjalani tes medis. Namun, pemeriksaan lanjutan yang diminta Roma mengungkap bahwa masalah otot yang baru-baru ini dialaminya lebih serius daripada yang semula diperkirakan, sehingga memunculkan kemungkinan operasi.

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  • imago-sport-1018321452.jpgLaPresse

    Menimbang risiko transfer

    Temuan medis yang mengkhawatirkan memaksa klub untuk mengevaluasi ulang secara menyeluruh apakah akan melanjutkan transfer tersebut atau mundur sepenuhnya dari kesepakatan. Gian Piero Gasperini ingin memanfaatkan fleksibilitas pemain berusia 25 tahun itu di sisi kiri atau sebagai bek tengah, tetapi risiko absen berkepanjangan telah mengubah rencana. Kerangka dasar kesepakatan dengan Fenerbahce telah disetujui, yakni peminjaman berbayar €1 juta dengan kewajiban bersyarat senilai €15 juta, disertai kontrak empat tahun senilai €1,6 juta.

  • Status siaga dan minat terhadap Kessié

    Menurut TuttoMercatoWeb, transfer yang diusulkan untuk Oosterwolde saat ini masih tertunda selagi evaluasi medis terbaru dilakukan untuk menentukan masa depannya. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti bek tersebut, Roma secara bersamaan juga membidik tambahan kekuatan di lini tengah. Klub Italia itu sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut Franck Kessié, dengan Gian Piero Gasperini ingin bereuni dengan gelandang tersebut, meski Juventus saat ini masih berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.

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    Syarat untuk aktivitas lebih lanjut di bursa transfer

    Setiap pendekatan resmi dari Roma untuk Kessié sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya dua syarat transfer utama. Juventus harus menghentikan perburuan mereka atau Kessié harus memutuskan untuk tidak menunggu, sementara Roma harus lebih dulu berhasil menjual seorang gelandang. El Aynaoui muncul sebagai kandidat utama untuk hengkang, dengan Crystal Palace termasuk di antara pihak yang berminat saat Roma menetapkan harga yang diminta sebesar €35 juta.

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