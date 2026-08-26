Roma menghadapi dilema besar terkait bintang keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde setelah hasil pemeriksaan medis yang mengkhawatirkan!

Menurut La Gazzetta dello Sport, langkah Roma untuk merekrut bek Fenerbahce Jayden Oosterwolde menemui kendala besar karena muncul kekhawatiran tak terduga terkait kondisi fisik sang pemain. Talenta kelahiran Belanda berdarah Indonesia itu tiba di bandara Ciampino dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar sebelum langsung menjalani tes medis. Namun, pemeriksaan lanjutan yang diminta Roma mengungkap bahwa masalah otot yang baru-baru ini dialaminya lebih serius daripada yang semula diperkirakan, sehingga memunculkan kemungkinan operasi.