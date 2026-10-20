Roma menang telak 4-0 atas Slovan Bratislava: kemenangan pertama Gasperini di Liga Champions

87' - Gol 5-0 Roma dianulir: Ghilardi menyambar bola muntah dari sepak pojok dan melepaskan tembakan keras kaki kanan yang menaklukkan Takac. Namun, dua rekan setimnya berada dalam posisi offside dan menghalangi pandangan kiper asal Slovakia itu.





58' - GOL KEEMPAT ROMA, MALEN! Pemain asal Belanda itu tampil tenang dari titik penalti, menaklukkan Takac dan membawa Roma unggul 4-0: gol ketiganya di Liga Champions dan kesembilan musim ini.





56' - PENALTI UNTUK ROMA! Wesley melewati Blackman, yang kemudian menjatuhkannya di dalam kotak penalti.





55' - Peluang potensial lainnya bagi Roma. Soulé mengirim umpan terobosan kepada Malen, tetapi bek lawan melakukan intervensi penting.





52' - GOL KETIGA ROMA, PISILLI! Wesley mengirim umpan terobosan kepada Soulé, yang berhasil merebut bola meski Barseghyan berusaha melindunginya. Pemain asal Argentina itu mengoper kepada Malen, yang menyodorkan bola kepada Pisilli: sang gelandang melepaskan tembakan keras yang melesat ke bawah mistar.





47' - Malen terus mengancam: setelah melakukan umpan satu-dua, ia menusuk ke kotak penalti dan mencoba mengejutkan Takac yang keluar dari gawang, tetapi kiper asal Slovakia itu mampu menepisnya.





39' - ROMA GANDAKAN KEUNGGULAN, MOLINA! Malen kembali melaju di sisi kiri, masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung. Takac menepis bola tepat ke kaki pemain asal Argentina itu: ia dengan mudah menyambarnya menjadi gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Ini gol pertama mantan pemain Atletico Madrid itu bersama Roma.





35' - Roma nyaris menggandakan keunggulan: Malen berlari menyambut umpan terobosan dan mengoper kepada Mora, yang gagal secara mengejutkan saat berhadapan satu lawan satu dengan Takac. Tembakannya melenceng. Namun, ada posisi offside.





20' - ROMA UNGGUL, HERMOSO! Pellegrini mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna dari sisi kanan ke arah kepala Ghilardi. Ia menyundul bola ke arah pemain asal Spanyol itu, yang menuntaskannya dari jarak dekat untuk membawa Roma unggul 1-0.





11' - Pisilli mencoba peruntungannya, tetapi tembakan kaki kiri yang tidak sempurna dari luar kotak penalti melenceng.





5' - Roma berpotensi menciptakan peluang saat Molina mengoper kepada Mora. Pemain asal Portugal itu gagal mengontrol bola selangkah dari Takac, padahal ia sudah siap melepaskan tembakan ke gawang.