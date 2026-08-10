Roma masih aktif menyisir pasar untuk memenuhi tuntutan taktis Gasperini. Visi pelatih veteran itu untuk skuad 2026-27 mencakup perekrutan penyerang berkaki kanan yang mampu bermain dengan intensitas tinggi dari sisi kiri, peran yang selama bertahun-tahun menjadi sentral dalam sistem menyerangnya.

Giallorossi telah menghabiskan sebagian besar jendela transfer saat ini untuk mengevaluasi berbagai profil papan atas yang bisa sesuai dengan kriteria tersebut. Di antara nama-nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Olimpico adalah mantan winger Manchester United Mason Greenwood, bintang muda Norwegia Antonio Nusa, dan pemain internasional Argentina Alejandro Garnacho. Namun, terlepas dari kaitan ambisius ini dan berbagai tahap negosiasi, Roma belum mampu mencapai kesepakatan final untuk satu pun dari target-target tersebut.