Getty Images Sport
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Roma mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk winger Arsenal Gabriel Martinelli seiring Gian Piero Gasperini membidik tambahan amunisi di lini serang
Gasperini menuntut nyawa baru dalam lini serang Roma
Roma masih aktif menyisir pasar untuk memenuhi tuntutan taktis Gasperini. Visi pelatih veteran itu untuk skuad 2026-27 mencakup perekrutan penyerang berkaki kanan yang mampu bermain dengan intensitas tinggi dari sisi kiri, peran yang selama bertahun-tahun menjadi sentral dalam sistem menyerangnya.
Giallorossi telah menghabiskan sebagian besar jendela transfer saat ini untuk mengevaluasi berbagai profil papan atas yang bisa sesuai dengan kriteria tersebut. Di antara nama-nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Olimpico adalah mantan winger Manchester United Mason Greenwood, bintang muda Norwegia Antonio Nusa, dan pemain internasional Argentina Alejandro Garnacho. Namun, terlepas dari kaitan ambisius ini dan berbagai tahap negosiasi, Roma belum mampu mencapai kesepakatan final untuk satu pun dari target-target tersebut.
- Getty Images Sport
Martinelli muncul sebagai target utama
Menurut Corriere dello Sport, direktur olahraga Roma Tony D’Amico telah mengidentifikasi Martinelli sebagai alternatif menarik dari target-target sebelumnya. Penyerang internasional Brasil berusia 25 tahun itu berada dalam posisi yang tidak pasti di Emirates seiring mendekatnya musim baru. Martinelli kini memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya bersama Arsenal, dan hanya ada sedikit indikasi publik bahwa perpanjangan kontrak akan segera terwujud.
Kedatangan Christos Tzolis di Arsenal semakin memperumit jalan Martinelli menuju starting XI di bawah Mikel Arteta. Dengan pemain internasional Yunani itu bergabung, Martinelli tampaknya telah turun dalam urutan pilihan dan berpotensi membuatnya tidak lagi dibutuhkan di Emirates Stadium. D’Amico dilaporkan sedang menjajaki kelayakan kesepakatan tersebut, dengan mengetahui bahwa kemampuan Martinelli untuk bergerak ke dalam dari sisi kiri dan penyelesaian akhirnya yang klinis akan sangat selaras dengan kebutuhan taktis Gasperini.
Hambatan finansial dan alternatif Rodrigo Mora
Meski prospek merekrut Martinelli menjadi hal yang menggembirakan bagi para pendukung Roma, aspek finansial dari kesepakatan ini tetap menjadi kendala besar. Corriere dello Sport mengindikasikan bahwa Arsenal kemungkinan tidak akan melepas pemain Brasil itu dengan harga murah, terlepas dari status kontraknya. Diperkirakan, biaya di kisaran €40 juta hingga €45 juta akan dibutuhkan untuk meyakinkan klub Premier League itu agar menyetujui penjualan. Selain itu, syarat personal Martinelli juga bisa menjadi tantangan bagi struktur gaji Roma.
Mengingat rumitnya transfer Martinelli, Roma juga secara bersamaan menjajaki opsi lain untuk memastikan Gasperini tidak kekurangan opsi. Salah satu alternatif utama yang sedang dibahas adalah bintang muda Porto, Rodrigo Mora. Laporan pada akhir pekan menyebut bahwa Roma siap membeli Mora secara permanen dari raksasa Portugal tersebut, karena memandangnya sebagai opsi yang lebih muda dan berpotensi lebih terjangkau, namun tetap sesuai dengan profil teknis yang diminta sang pelatih.
- AFP
Persaingan dari Turki
Roma bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Martinelli, karena minat dari Super Lig Turki juga telah muncul. Menurut laporan, Galatasaray sudah mengajukan tawaran sekitar £34 juta untuk mengamankan jasa pemain Brasil itu. Tawaran besar dari juara bertahan Turki ini menyoroti tingginya permintaan terhadap sang winger, meski statistik golnya belakangan menurun.
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