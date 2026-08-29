Laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa petinggi Cruzeiro bertekad mempertahankan aset berharga mereka, meski mendapat minat luas dari beberapa peminat luar negeri pada bursa transfer saat ini.

Arroyo telah memantapkan dirinya sebagai figur yang tak tergantikan di bawah Artur Jorge, dengan mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim ini. Fleksibilitas taktisnya di kedua sisi sayap dan sebagai gelandang serang membuatnya menjadi sosok yang ideal untuk sistem berintensitas tinggi Gasperini di ibu kota Italia.