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Roma membidik bintang Cruzeiro Keny Arroyo saat klub ibu kota itu berupaya memperkuat opsi serangan di bawah Gian Piero Gasperini
AS Roma mengincar bintang muda Ekuador
Raksasa Italia itu dilaporkan telah melakukan penjajakan awal untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan potensial bagi winger serbabisa berusia 20 tahun tersebut. Menurut ESPN Brazil, Roma masih belum mengajukan tawaran resmi meski telah meningkatkan minat mereka menjelang tenggat waktu transfer. Pemain internasional Ekuador itu, yang datang dari Besiktas dengan nilai €8,5 juta pada September 2025, masih terikat kontrak jangka panjang hingga Desember 2029.
- Getty Images Sport
Cruzeiro menahan minat yang kian meningkat
Laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa petinggi Cruzeiro bertekad mempertahankan aset berharga mereka, meski mendapat minat luas dari beberapa peminat luar negeri pada bursa transfer saat ini.
Arroyo telah memantapkan dirinya sebagai figur yang tak tergantikan di bawah Artur Jorge, dengan mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim ini. Fleksibilitas taktisnya di kedua sisi sayap dan sebagai gelandang serang membuatnya menjadi sosok yang ideal untuk sistem berintensitas tinggi Gasperini di ibu kota Italia.
Winger menikmati kenaikan pesat
Nilai Arroyo melonjak tajam sejak melakoni debut internasional seniornya untuk Ekuador dalam hasil imbang tanpa gol pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay pada Oktober 2024. Kontribusinya yang dinamis telah mendorong Cruzeiro ke peringkat kelima klasemen Campeonato Brasileiro Serie A, dengan mengumpulkan 39 poin dari 24 pertandingan. Roma memandang pemain muda yang menjanjikan itu sebagai opsi sempurna untuk menambah kedalaman skuad jelang kampanye domestik dan Liga Champions yang menuntut.
- Getty Images Sport
Cruzeiro menghadapi ujian dari Vasco
Cruzeiro bertandang untuk menghadapi Vasco pada pekan ke-25 Serie A akhir pekan ini, dengan tujuan mengukuhkan posisi mereka di antara para pesaing terdepan liga. Sementara itu, Roma bersiap bertandang ke Lecce pada Senin setelah kemenangan telak 4-0 pada laga pembuka atas Fiorentina untuk memulai kampanye Serie A 2026-27 mereka. Gasperini akan bertekad mempertahankan momentum kemenangan itu sebelum perhatian beralih ke hari terakhir bursa transfer dan jeda internasional musim gugur.
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