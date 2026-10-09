Roma, Malen: "Bersama Gasperini, kursi-kursi dan satu meja sampai beterbangan. Dia sosok yang tidak berbohong"

"Apakah saya pernah muntah karena latihan ala Gasp? Tidak, itu tidak terjadi pada saya, tetapi saya bisa bilang bahwa kadang-kadang latihannya sangat berat. Apakah dia pernah melempar kursi di ruang ganti? Itu terjadi setelah Parma. Luar biasa. Dia terlalu bahagia, bahkan ada meja yang ikut terbang. Apa yang begitu spesial dari Gasperini? Cara dia mengelola para pemain, Anda tahu dia tidak akan pernah berbohong kepada Anda soal apa pun"