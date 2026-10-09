Wawancara Corriere dello Sport dengan Donyell Malen, penyerang Roma, yang sudah pulih dari masalah lutut dan akan tersedia seperti biasa untuk laga melawan Como: “Saya pikir, dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, sedikit banyak semuanya telah berubah. Saya sudah banyak bermain dan di mana-mana, tetapi hari ini saya yakin berada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Pelatih dan rekan-rekan setim memberi saya begitu banyak kepercayaan, semua hal ini bersama-sama membawa saya menjadi sosok yang saya impikan”.
Roma, Malen: "Bersama Gasperini, kursi-kursi dan satu meja sampai beterbangan. Dia sosok yang tidak berbohong"
PERGI DARI ASTON VILLA
"Itu keputusan saya, saya ingin bermain, menjadi bagian dari tim yang memberi saya kesempatan tampil setiap akhir pekan dan menjadi pemain penting. Pada fase itu saya tidak merasa seperti itu, saya pikir saya telah membuat pilihan terbaik."
pencetak gol
"Saya tidak pernah mencetak gol sebanyak ini. Dan sejak laga-laga pertama. Dymalen? Itu mengingatkan pada connection, ya, lucu di dunia maya... Chemistry dengan Paulo langsung terjalin sejak awal."
Bukan untuk Belanda
"Saya sedang cedera dan saya menyesal tidak pergi ke tim nasional"
GASPERINI
"Apakah saya pernah muntah karena latihan ala Gasp? Tidak, itu tidak terjadi pada saya, tetapi saya bisa bilang bahwa kadang-kadang latihannya sangat berat. Apakah dia pernah melempar kursi di ruang ganti? Itu terjadi setelah Parma. Luar biasa. Dia terlalu bahagia, bahkan ada meja yang ikut terbang. Apa yang begitu spesial dari Gasperini? Cara dia mengelola para pemain, Anda tahu dia tidak akan pernah berbohong kepada Anda soal apa pun"
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