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Roma makin dekat untuk merekrut winger Porto Rodrigo Mora dalam kesepakatan senilai €25 juta dengan klausul rilis €120 juta

Transfers
R. Mora
AS Roma
FC Porto
Serie A

Roma kian dekat untuk merekrut winger Porto Rodrigo Mora dalam kesepakatan senilai €25 juta. Talenta muda itu siap bergabung dengan Roma dengan klausul rilis besar senilai €120 juta setelah intervensi tegas dari jajaran petinggi klub.

  • Terobosan dalam negosiasi

    Roma berhasil melewati rintangan terakhir untuk mengamankan tanda tangan winger Porto Mora. Menurut Corriere dello Sport, Roma sedang merampungkan detail akhir kesepakatan yang akan membawa pemain 19 tahun yang sangat dihargai itu ke ibu kota Italia.

    Terobosan ini menyusul pembicaraan intensif antara kedua klub. Tekanan yang menentukan dari pelatih Gian Piero Gasperini, disertai intervensi langsung dari keluarga Friedkin, terbukti krusial untuk menuntaskan transfer tersebut.

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    Struktur kesepakatan dan klausul besar-besaran

    Kesepakatan itu ditetapkan dengan biaya tetap sebesar €25 juta, dengan Porto juga mempertahankan klausul persentase penjualan kembali di masa depan. Yang terpenting, kesepakatan ini mencakup klausul pelepasan fantastis senilai €120 juta, yang menegaskan betapa tinggi klub Portugal itu dan peminat barunya menilai potensi besarnya.

    Presiden Porto Andre Villas-Boas dan petinggi klub bekerja sama erat dengan para perantara untuk merampungkan detail-detail struktur yang lebih rinci. Kedua pihak berhasil menyelesaikan kebuntuan sebelumnya terkait syarat-syarat tersebut demi memastikan transisi yang mulus bagi sang pemain.

  • Memperkuat lini serang

    Mora datang sebagai tambahan penyerang utama untuk Gasperini, yang ingin menambah kreativitas dan dinamisme di sepertiga akhir timnya. Bintang muda Portugal itu membawa kualitas teknik yang menarik dan fleksibilitas taktis yang sangat cocok dengan sistem sang pelatih.

    Mengintegrasikan talenta muda elite tetap menjadi pilar utama strategi klub saat mereka menyeimbangkan ambisi domestik dengan komitmen di Eropa. Kedatangan remaja itu menyuntikkan dorongan baru ke dalam skuad Giallorossi yang ambisius dan ingin mencuri perhatian.

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    Langkah terakhir dan pemeriksaan medis

    Dengan seluruh persyaratan telah disepakati dan dokumen telah disiapkan, perhatian kini beralih ke kedatangan resmi sang pemain di Roma. Mora dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang.

    Beberapa jam ke depan akan menandai rampungnya secara resmi salah satu transfer Serie A yang paling banyak dibicarakan pada musim panas ini. Para pendukung antusias menyambut prospek menarik itu di Stadio Olimpico.

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