Roma berhasil melewati rintangan terakhir untuk mengamankan tanda tangan winger Porto Mora. Menurut Corriere dello Sport, Roma sedang merampungkan detail akhir kesepakatan yang akan membawa pemain 19 tahun yang sangat dihargai itu ke ibu kota Italia.

Terobosan ini menyusul pembicaraan intensif antara kedua klub. Tekanan yang menentukan dari pelatih Gian Piero Gasperini, disertai intervensi langsung dari keluarga Friedkin, terbukti krusial untuk menuntaskan transfer tersebut.