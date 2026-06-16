Menurut laporan Sky Sport, Borussia Dortmund adalah klub yang menunjukkan minat paling konkret terhadap penyerang asal Argentina tersebut, yang baru saja menyelesaikan musim dengan 42 pertandingan, 7 gol, dan 8 assist, serta performanya di paruh kedua musim sangat terpengaruh oleh cedera pubalgia. Klub asal Jerman tersebut, yang akan kehilangan Julian Brandt secara gratis, sedang mencari pemain baru untuk lini serang, dan salah satu opsi yang paling serius mereka kejar adalah pemain kelahiran 2003 yang pernah membela Juventus. Menurut Sky Sport, nilai pasar Soulé yang ditetapkan oleh Roma berkisar sekitar 30 juta euro.