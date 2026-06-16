Sementara kontak dengan pihak Mason Greenwood dan jajaran petinggi Olympique Marseille terus berlanjut secara konsisten, pihak Roma juga mencermati dengan saksama peluang yang ditawarkan oleh bursa transfer keluar, dengan mempertimbangkan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap UEFA terkait Fair Play Keuangan. Di antara para pemain yang mungkin akan meninggalkan ibu kota jika ada tawaran yang dianggap memadai adalah Matias Soulé.
Diterjemahkan oleh
Roma, kemungkinan hengkangnya Matias Soulé sebelum 30 Juni semakin nyata: apa yang beredar mengenai minat Borussia Dortmund
BERNILAI 30 JUTA EURO
Menurut laporan Sky Sport, Borussia Dortmund adalah klub yang menunjukkan minat paling konkret terhadap penyerang asal Argentina tersebut, yang baru saja menyelesaikan musim dengan 42 pertandingan, 7 gol, dan 8 assist, serta performanya di paruh kedua musim sangat terpengaruh oleh cedera pubalgia. Klub asal Jerman tersebut, yang akan kehilangan Julian Brandt secara gratis, sedang mencari pemain baru untuk lini serang, dan salah satu opsi yang paling serius mereka kejar adalah pemain kelahiran 2003 yang pernah membela Juventus. Menurut Sky Sport, nilai pasar Soulé yang ditetapkan oleh Roma berkisar sekitar 30 juta euro.
MENGAPA ROMA BISA MENJUALNYA
Dengan kontrak bersama klub Giallorossi hingga 30 Juni 2029 dan gaji bersih hanya 2 juta euro per musim, Soulé merupakan pemain yang dapat dilepas dengan syarat yang tepat, terutama mengingat keinginan pelatih Gian Piero Gasperini untuk mempertahankan Paulo Dybala yang lebih berpengalaman serta merekrut setidaknya dua pemain sayap penyerang baru untuk musim depan.
MASALAH KEUNTUNGAN KAPITAL
Pembicaraan baru diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, dengan Roma yang terus mendesak untuk merealisasikan keuntungan modal sebesar 50 juta euro yang telah disepakati dengan UEFA dalam perjanjian penyelesaian (settlement agreement) terakhir pada September 2022, sebelum batas waktu krusial pada 30 Juni. Keputusan untuk melepas Matias Soulé bisa menjadi langkah awal untuk memenuhi tenggat waktu ini dan menghindari sanksi baru, terutama menjelang kembalinya Roma ke babak utama Liga Champions setelah absen selama 7 tahun sejak partisipasi terakhirnya.