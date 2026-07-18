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Roma kembali menjalin kontak terkait Alejandro Garnacho, sementara klub Italia tersebut mengincar Crysencio Summerville
Garnacho tetap menjadi prioritas bagi Giallorossi
Klub raksasa Italia tersebut tengah melakukan langkah-langkah signifikan di bursa transfer, dengan Garnacho muncul sebagai target utama bagi klub ibu kota tersebut. Menyusul perkembangan terkini, menurut calcionews24, Roma telah menjalin kontak baru terkait bintang muda Chelsea tersebut, yang menandakan niat mereka untuk membawa pemain internasional Argentina itu ke Stadio Olimpico. Meskipun sulit untuk merebut talenta papan atas seperti itu dari Stamford Bridge, petinggi Giallorossi memandang operasi ini sebagai tujuan yang rumit namun dapat dicapai, yang akan langsung meningkatkan kualitas teknis skuad.
Setelah menyelesaikan transfer yang menjadi sorotan dari Manchester United ke Chelsea pada musim panas 2025 dengan biaya mendekati £40 juta, serta menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032, Garnacho mengalami musim debut yang mengecewakan di Stamford Bridge. Pemain sayap asal Argentina itu tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi, mencetak delapan gol dan memberikan empat assist, sementara Chelsea mengakhiri musim di peringkat kesepuluh yang mengecewakan. Pemain sayap muda ini kesulitan untuk memantapkan posisinya sebagai pemain inti, sering kali harus duduk di bangku cadangan dan berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten sepanjang tahun pertamanya yang penuh tantangan di London.
- AFP
Minat terhadap Summerville semakin meningkat di London
Sementara perburuan Garnacho terus menjadi sorotan, Roma juga terus bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan terkait Summerville. Pemain sayap asal Belanda ini, yang kontraknya dengan West Ham berlaku hingga 2029, tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist, meskipun usahanya tidak mampu mencegah The Hammers terdegradasi ke Championship. Ia merupakan profil yang dihargai klub berkat karakteristik teknisnya yang spesifik, usianya, dan potensi perkembangannya, serta saat ini dianggap sebagai nama terpanas dalam daftar incaran seiring Giallorossi mengintensifkan kontak untuk melanjutkan negosiasi.
Tim perekrutan sepenuhnya fokus untuk mendatangkan setidaknya dua pemain baru untuk posisi sayap. Strategi ini berarti bahwa perekrutan Summerville tidak menutup kemungkinan perekrutan pemain sayap elit lainnya. Faktanya, gagasan untuk melakukan perekrutan ganda yang melibatkan Summerville dan Garnacho bukanlah hal yang pasti, namun juga tidak dapat dikesampingkan.
Membantah rumor: Molina dan Dodo tidak masuk dalam pertimbangan
Sementara target-target lain masih menjadi bahan pembicaraan, rumor yang mengaitkan Roma dengan Nahuel Molina dari Atlético Madrid telah dibantah dengan tegas, karena bek sayap asal Argentina tersebut sedang fokus pada final Piala Dunia besok. Sebaliknya, Roma lebih memprioritaskan pemain sayap yang berorientasi menyerang daripada bek sayap tradisional.
Demikian pula, laporan yang mengaitkan Roma dengan Dodo dari Fiorentina tidak berdasar dan tidak pernah dipertimbangkan. Klub ini mempertahankan fokusnya secara ketat, memastikan sumber daya keuangan diarahkan secara khusus pada profil-profil tertentu yang diminta oleh staf pelatih.
- Getty Images Sport
Gasperini berupaya mempertahankan posisi empat besar yang diraih Roma
Roma bertekad untuk terus membangun masa depan yang cerah di bawah bimbingan manajer Gian Piero Gasperini, terutama setelah berhasil meraih posisi ketiga yang sangat mengesankan pada musim lalu. Prestasi ini menandai tonggak sejarah yang monumental bagi klub, karena memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions yang bergengsi untuk pertama kalinya sejak penampilan terakhir mereka pada musim 2018-2019, sekaligus mengakhiri masa absen yang panjang dan menyakitkan dari kompetisi elit Eropa tersebut.
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