Roma kembali menjalin kontak terkait Alejandro Garnacho, sementara klub Italia tersebut mengincar Crysencio Summerville

Klub raksasa Italia tersebut tengah melakukan langkah-langkah signifikan di bursa transfer, dengan Garnacho muncul sebagai target utama bagi klub ibu kota tersebut. Menyusul perkembangan terkini, menurut calcionews24, Roma telah menjalin kontak baru terkait bintang muda Chelsea tersebut, yang menandakan niat mereka untuk membawa pemain internasional Argentina itu ke Stadio Olimpico. Meskipun sulit untuk merebut talenta papan atas seperti itu dari Stamford Bridge, petinggi Giallorossi memandang operasi ini sebagai tujuan yang rumit namun dapat dicapai, yang akan langsung meningkatkan kualitas teknis skuad.

Setelah menyelesaikan transfer yang menjadi sorotan dari Manchester United ke Chelsea pada musim panas 2025 dengan biaya mendekati £40 juta, serta menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032, Garnacho mengalami musim debut yang mengecewakan di Stamford Bridge. Pemain sayap asal Argentina itu tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi, mencetak delapan gol dan memberikan empat assist, sementara Chelsea mengakhiri musim di peringkat kesepuluh yang mengecewakan. Pemain sayap muda ini kesulitan untuk memantapkan posisinya sebagai pemain inti, sering kali harus duduk di bangku cadangan dan berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten sepanjang tahun pertamanya yang penuh tantangan di London.



