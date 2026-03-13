Hari yang istimewa bagi Roma dan kotanya. Dewan Kota Roma, pada pukul 13.55 hari ini, telah menyetujui secara definitif PFTE (Proyek Kelayakan Teknis-Ekonomis) terkait stadion baru Roma di Pietralata, sekaligus mengakui kembali manfaatpubliknya. Dengan pemungutan suara ini, secara efektif telah dikonfirmasi bahwa klub telah menerima dan mematuhi arahan serta ketentuan yang ditetapkan oleh dinas-dinas kota setelah persetujuan awal mengenai kepentingan publik atas rancangan awal proyek tersebut.
Roma, izin untuk stadion baru telah disetujui: langkah selanjutnya dan kapan akan selesai
LANGKAH BERIKUTNYA
Kini dimulailah tahap kedua dari proses administratif, yang akan berujung pada Rapat Koordinasi Layanan yang bersifat pengambilan keputusan. Langkah ini diharapkan, sesuai dengan prosedur komisi, akan menghasilkan izin akhir yang diperlukan untuk pembukaan lokasi proyek dan dimulainya pekerjaan pada musim panas mendatang. Konferensi — yang sejak dimulainya dapat berlangsung sekitar empat bulan — akan meninjau rancangan stadion oleh semua instansi yang terlibat. Selain Pemerintah Kota, pihak yang turut berpartisipasi meliputi Pemerintah Daerah, Badan Pengawas, serta perusahaan-perusahaan yang mungkin terdampak oleh proyek ini, seperti Acea, Italgas, dan Trenitalia. Tujuannya adalah memulai pekerjaan dengan peletakan batu pertama tahun depan, bertepatan dengan peringatan seratus tahun Roma, dengan harapan bahwa di masa depan, stadion Pietralata dapat masuk dalam daftar stadion calon tuan rumah beberapa pertandingan Euro 2032.
PROYEK
Stadion baru ini dirancang untuk menampung 60.605 penonton dan akan dilengkapi dengan tribun melengkung berkapasitas sekitar 23.000 tempat duduk, yang akan menjadi salah satu yang terbesar dan paling megah di Eropa. Dari segi estetika, struktur ini terinspirasi oleh tradisi arsitektur Roma kuno, sekaligus menggabungkan elemen-elemen simbolis dari sejarah klub, seperti tulisan “Roma 1927” dan lambang klub pada fasadnya. Di dalam area tersebut juga akan dibangun berbagai ruang yang terbuka untuk umum: sebuah museum seluas sekitar 1.600 meter persegi, sebuah toko suvenir seluas 1.800 meter persegi, sekitar tiga puluh toko, serta lebih dari 21.000 meter persegi yang didedikasikan untuk layanan perhotelan dan acara kongres (MICE).
GUALTIERI
Walikota Roma Roberto Gualtieri berbicara setelah rapat umum sore ini: "Ini adalah hari bersejarah, tidak hanya bagi para pendukung, tetapi juga bagi warga Roma. Kami tidak sabar menantikan proyek stadion Roma ini terwujud. Roma akan memiliki fasilitas modern yang terintegrasi dalam jaringan perkotaan dan mampu menghadirkan ruang hijau baru bagi kota ini. Stadion ini akan luar biasa, siap dipenuhi semangat para penggemar Roma dan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032," tambah Gualtieri yang menekankan bahwa "15 hektar ruang publik tertutup akan dikembalikan kepada kota. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Roma, Presiden Friedkin, atas investasi besar yang membawa infrastruktur olahraga baru ke kota kami tanpa membebani keuangan publik. Biaya pengelolaan dan pemeliharaan sepenuhnya akan ditanggung oleh AS Roma." Dalam pidatonya, Gualtieri kemudian mengatakan bahwa "mantan Presiden Franco Sensi dan Dino Viola pasti akan senang dengan langkah ini."