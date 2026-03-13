Roma, izin untuk stadion baru telah disetujui: langkah selanjutnya dan kapan akan selesai

Walikota Roma Roberto Gualtieri berbicara setelah rapat umum sore ini: "Ini adalah hari bersejarah, tidak hanya bagi para pendukung, tetapi juga bagi warga Roma. Kami tidak sabar menantikan proyek stadion Roma ini terwujud. Roma akan memiliki fasilitas modern yang terintegrasi dalam jaringan perkotaan dan mampu menghadirkan ruang hijau baru bagi kota ini. Stadion ini akan luar biasa, siap dipenuhi semangat para penggemar Roma dan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032," tambah Gualtieri yang menekankan bahwa "15 hektar ruang publik tertutup akan dikembalikan kepada kota. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Roma, Presiden Friedkin, atas investasi besar yang membawa infrastruktur olahraga baru ke kota kami tanpa membebani keuangan publik. Biaya pengelolaan dan pemeliharaan sepenuhnya akan ditanggung oleh AS Roma." Dalam pidatonya, Gualtieri kemudian mengatakan bahwa "mantan Presiden Franco Sensi dan Dino Viola pasti akan senang dengan langkah ini."