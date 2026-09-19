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FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Roma-Inter LANGSUNG pukul 18: kabar susunan pemain terbaru, dua keraguan untuk Chivu dan Gasperini

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Saksikan Roma-Inter, laga besar dan duel langsung yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027.

Laga yang paling dinantikan pada paruh pertama Serie A 2026/2027 ini akan resmi dimulai pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma. Di lapangan akan saling berhadapan dua tim yang sejauh ini mendominasi liga, dengan Roma-Inter yang bernilai jauh lebih dari sekadar duel langsung.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini dan duet Malen-Dybala memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan satu gol dan sudah mencetak 12 gol, tetapi yang terpenting mereka semakin menjadi tim ala Gasperini juga di atas lapangan. Inter asuhan Cristian Chivu, juara bertahan, telah menebus kekalahan dari Real Madrid dan menjadi serangan terbaik di kompetisi ini dengan 13 gol, meski masih ada beberapa kecerobohan di lini belakang yang perlu dibenahi.

Siapa yang menang akan menjalani jeda panjang dengan antusiasme, ringan langkah, dan ketenangan, sementara yang kalah harus bekerja untuk mengejar dan hidup bersama kritik serta keraguan.


ROMA-INTER

PENCETAK GOL: -



  • ROMA-INTER: PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN DAN LEMBAR PERTANDINGAN

    Roma-Inter


    Pencetak gol: -


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Pelatih Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

    Pelatih Chivu.


    Wasit: Massa

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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  • GOAL DAN AKSI-AKSI PENTING

    0' Kick-off pada pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma.


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