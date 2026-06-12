Sambil menunggu penyelesaian 'kasus' Tony D'Amico dengan Atalanta (siaran persnya diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan, red.), Roma sudah bergerak agresif untuk membangun tim yang kuat dan siap kembali ke Liga Champions tujuh tahun setelah penampilan terakhir mereka. Proyek keluarga Friedkin sangat ambisius dan berfokus pada ide-ide Gian Piero Gasperini: pelatih asal Grugliasco ini telah menyampaikan keinginannya di bursa transfer. Salah satunya, yang paling menarik, mengarah langsung ke AC Milan dan bernama Christian Pulisic.
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Roma, ide gila Pulisic: Gasperini sangat menginginkan penyerang yang belum memperpanjang kontraknya dengan Milan
MINAT YANG NYATA
Berita yang dilaporkan pagi ini oleh Radio Manà Manà semakin mendapat konfirmasi: Roma sangat tertarik pada Pulisic. Permintaan tersebut datang langsung dari Gasperini, yang sangat mengagumi penyerang asal Amerika Serikat yang saat ini membela Milan. Saat ini, pembicaraan tersebut masih berada pada tahap awal karena klub Rossoneri belum memiliki manajemen yang dapat diajak berdiskusi mengenai salah satu pemain terkuat dan paling representatif dalam skuad mereka. Minat tersebut nyata dan sangat konkret, sehingga ini merupakan perkembangan yang perlu dipantau dalam beberapa minggu ke depan.
ANTARA CHAMPIONS DAN PERPANJANGAN KONTRAK
Roma ingin mencoba merekrut Pulisic dengan menawarkan kesempatan untuk bermain di edisi Liga Champions mendatang sebagai pemain kunci. Klub Giallorossi menyadari bahwa mantan pemain Chelsea itu kurang yakin dengan masa depannya di Milan, hingga ia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak hingga 2030 yang diajukan oleh Cardinale.
Dalam kontrak Pulisic terdapat klausul yang dapat dieksekusi oleh Milan untuk memperpanjang kontraknya satu musim lagi, hingga 2028. Itulah sebabnya Cardinale dan tim kepercayaannya cukup tenang mengenai situasi Pulisic, asalkan Roma dan Liga Champions mengizinkannya.