Roma, ide gila Pulisic: Gasperini sangat menginginkan penyerang yang belum memperpanjang kontraknya dengan Milan

Roma ingin mencoba merekrut Pulisic dengan menawarkan kesempatan untuk bermain di edisi Liga Champions mendatang sebagai pemain kunci. Klub Giallorossi menyadari bahwa mantan pemain Chelsea itu kurang yakin dengan masa depannya di Milan, hingga ia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak hingga 2030 yang diajukan oleh Cardinale.





Dalam kontrak Pulisic terdapat klausul yang dapat dieksekusi oleh Milan untuk memperpanjang kontraknya satu musim lagi, hingga 2028. Itulah sebabnya Cardinale dan tim kepercayaannya cukup tenang mengenai situasi Pulisic, asalkan Roma dan Liga Champions mengizinkannya.