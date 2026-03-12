Goal.com
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Roma, Gasperini: “Sekarang ini sepak bola dimainkan seperti rugby. Pellegrini? Kasihan anak itu, biarkan saja. Inilah saatnya Koné dan Soulé kembali.”

Pernyataan pelatih Roma setelah pertandingan.

Gian Piero Gasperini, pelatih Roma, berbicara kepada Sky Sport dan dalam konferensi pers setelah leg pertama babak 16 besar Liga Europa yang berakhir imbang 1-1 melawan Bologna. Berikut adalah pernyataannya.

"Pertandingan ini mereka sangat mengandalkan kekuatan fisik, mirip seperti di Genoa. Kemudian kami beradaptasi dengan lebih baik, menciptakan situasi berbahaya bahkan di babak pertama, tetapi kami sedikit tertinggal dari mereka dan stadion juga berpengaruh. Bernardeschi bermain sangat baik dan Bologna memiliki pemain-pemain yang kuat. Hasil ini mungkin adil, karena kami juga memiliki beberapa peluang berbahaya." 

    "Sekarang bola kedua menjadi sangat menentukan: tekanan membuat Anda harus memainkan bola panjang, dan seringkali berakhir dengan permainan sepak bola-rugby. Saya rasa ini hanya masalah musim, begitu suhu berubah seperti yang terjadi di akhir pertandingan, kita akan mulai bermain sepak bola dengan lebih banyak operan dan dalam waktu dekat mungkin akan seperti itu. Kembali? Jika pertandingan seperti ini, aspek teknis dalam membangun permainan menjadi jauh lebih sulit dan kita harus bekerja pada struktur. Hari ini kami memiliki tim yang sangat muda, kami bisa menerima beberapa kekurangan dalam hal kekuatan, tetapi dalam sembilan puluh menit kami tampil dengan baik. Di Roma akan menjadi penentu, kedua pertandingan bisa menjadi pertandingan yang berbeda. Kami menciptakan 4-5 peluang. Ini bukan soal keberanian, ada juga lawan yang tangguh di depan, saya sama sekali tidak menganggap penampilan Roma negatif".

    Dalam konferensi pers, mantan pemain Atalanta itu menambahkan.

    “Masalah di lini pertahanan? Ini soal adaptasi. Hermoso dan Mancini absen, dan hari ini banyak permainan bola panjang dan duel. Ghilardi bermain bagus, Celik sebagai bek pasti lebih baik di sayap. Kami sudah berjuang selama beberapa minggu, tapi untuk pertandingan tandang kami akan lengkap, semoga saja."

    "Bagi Zaragoza, pertandingan seperti ini bukanlah yang terbaik karena bola-bola panjang tidak menguntungkan karakteristiknya, namun musim ini masih panjang dan dengan suhu yang berbeda, ia bisa membuat perbedaan, atau di menit-menit terakhir pertandingan ketika ritme permainan menurun. Robinio Vaz masuk dengan baik dan menunjukkan fisik yang bagus. Soulé, secara realistis, saya pikir dia akan kembali setelah jeda, sulit untuk membuat prediksi. Konè untuk pertama kalinya absen dalam pertandingan di Eropa, dia mengalami masalah dalam memulihkan diri dari pertandingan di Genoa. Kami memilih untuk tidak mengambil risiko karena sekarang akan ada Como dan kemudian pertandingan leg kedua dengan Bologna."

    "Pellegrini? Kasihan dia, biarkan saja. Beberapa pertandingan dia bermain bagus, beberapa lainnya kurang bagus: seperti semua orang. Bukan karena dia mencetak gol hari ini, penilaian terhadapnya menjadi berbeda. Kita harus selalu objektif. El Aynaoui berbeda dari yang terlihat sebelum Piala Afrika? Piala Afrika sering menyebabkan masalah seperti ini, tetapi kemudian dia akan kembali ke ritme permainannya. Kasus seperti ini sangat sering terjadi, jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pemain yang bermain di Piala Afrika. Namun, dia adalah pemain yang sangat bagus dan sangat serius, kita hanya perlu bersabar."

