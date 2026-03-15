Roma, yang saat ini tertinggal 1-1 dalam laga krusial perebutan tiket Liga Champions melawan Como, harus bermain dengan 10 orang pada babak kedua akibat kartu merah yang diterima Wesley Franca setelah mendapat dua kartu kuning. Pemain Brasil tersebut, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, menghentikan serangan balik Diao dan membuat wasit Massa mengeluarkan kartu kuning kedua, yang memicu reaksi marah Gian Piero Gasperini di bangku cadangan.
Roma, Gasperini marah besar atas kartu merah yang diterima Wesley: ia melemparkan kertas-kertas asistennya
APA YANG TERJADI
Setelah sebelumnya mendapat kartu kuning, Wesley melakukan pelanggaran yang ceroboh, namun sesuai aturan. Pada menit ke-65, saat Douvikas baru saja menyamakan kedudukan setelah gol penalti Malen di babak pertama, Diao memenangkan bola pantul dari Rensch dan melaju ke depan, sementara Wesley menjatuhkannya. Kontak tersebut tidak terlalu keras, namun terjadi di dua titik, yaitu kaki dan jersey, sehingga wasit Massa terpaksa mengeluarkan kartu kuning untuk Wesley. Masalahnya, ini adalah kartu kuning kedua, sehingga Wesley pun diusir dari lapangan.
GASPERINI MELEMPAR MAP ASISTENNYA
Gasperini, yang saat itu hendak memasukkan Venturino ke lapangan, berbalik ke arah bangku cadangan dengan wajah yang tampak marah dan, sambil mengayunkan tangannya, membuat map asistennya yang penuh dengan lembaran kertas beterbangan; kemungkinan besar, lembaran-lembaran itu berisi instruksi untuk tendangan bebas yang seharusnya diperlihatkan kepada mantan pemain Genoa yang siap masuk ke lapangan.
KEKESALAN JUGAMENYEBABKAN STRATEGI YANG GAGAL
Kemarahan Gasperini, seperti dilaporkan oleh DAZN, bukan hanya disebabkan oleh kartu merah tersebut, tetapi terutama karena waktu penerapannya yang tidak tepat; sebab pada saat itu, dengan masuknya Venturino, ia sedang berusaha merombak susunan tim yang sudah terlihat kesulitan. Pergantian Venturino, pada kenyataannya, kemudian ditunda dan diubah, sehingga mantan pemain Genoa itu akhirnya kembali duduk di bangku cadangan dan tidak lagi masuk ke lapangan.