Roma, Gasperini: "Kartu merah Wesley? Kalau merasa dipermainkan, kamu harus pura-pura bodoh"

Gian Piero Gasperini berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Bologna. Pertandingan ini menjadi kelanjutan dari hasil imbang 1-1 di Stadion Dall’Ara, dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya melawan salah satu dari Lille atau Aston Villa. Soulé kembali absen, sementara kondisi Koné masih harus dievaluasi. Berikut ini pernyataannya:
CEDERA
Bagaimana kondisi Mancini, Koné, dan Celik: apakah mereka berisiko absen, ataukah mereka tidak berlatih kemarin sebagai tindakan pencegahan? "Keduanya. Kita lihat saja hari ini; yang kondisinya paling buruk adalah Koné."
WESLEY YANG MERAH
"Kalau kamu merasa diejek, kamu harus pura-pura bodoh. Begitulah, biar nggak bikin orang lain merasa canggung."
KEKALAHAN
"Kami telah memainkan banyak pertandingan, dan di beberapa di antaranya kami tampil lebih baik, sementara di yang lain kurang memuaskan. Kami memang mengalami kendala dalam hal komposisi pemain, tapi itu bukan alasan. Namun, di Genoa dan Como, hasil kami dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tertentu. Saat ini kami memang sedang tidak dalam performa terbaik, dan kini kami harus menanggung akibat dari sanksi larangan bermain dan cedera. Tim ini tidak pernah kehilangan semangat, meskipun kami tidak bermain bagus di semua pertandingan. Besok, kami ingin bermain sebaik mungkin."
EL SHAARAWY
"Cukup lihat daftar pemain kami. Dia absen selama 40 hari dan sama sekali tidak berlatih. Besok, saya bahkan tidak bisa mengandalkan Venturino. Besok yang akan bermain adalah dia, Pellegrini, dan Zaragoza. Semua berusaha memberikan yang terbaik. Sekarang El Shaarawy sudah pulih, dia bisa menjadi salah satu pemain kunci."