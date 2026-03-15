Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, berbicara kepada DAZN setelah kekalahan di Como, dengan fokus utama pada insiden kartu merah yang diterima Wesley.
Roma, Gasperini: "Kartu merah untuk Wesley? Sepak bola sedang menuju arah yang buruk karena banyak aksi diving, Como justru mencari-cari situasi seperti ini"
PENGUSIRAN WESLEY
"Saya sudah berkomentar di kesempatan lain hari ini bahwa tidak ada gunanya mengomentari tren sepak bola yang mengandalkan aksi-aksi pura-pura ini. Como memang sering mencari situasi seperti ini. Sayangnya, ini adalah insiden yang serius, sama seperti saat skor imbang tadi. Como memang pandai memanfaatkan celah-celah ini; kami selalu bertahan dengan baik, tapi kali ini kami tidak cukup baik. Insiden yang melibatkan Malen saat skor 1-1 itu sebenarnya bisa membawa kami kembali unggul. Terlalu banyak insiden mencolok untuk diabaikan begitu saja."
TENTANG MALEN DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA
"Jika dia selalu menghadapi situasi yang jelas dan tegas seperti ini, itu berarti tim bekerja dengan baik. Tim telah memainkan permainannya sendiri; di babak pertama kami berhasil mengantisipasi umpan-umpan kiper mereka dengan baik, dan di babak kedua bahkan lebih baik lagi, lalu Como memasukkan pemain-pemain kunci. Kesulitan sesungguhnya baru muncul setelah keunggulan jumlah pemain."
Mengenai masa depan Malen dalam konferensi pers: "Tanyakan hal ini kepada klub, mungkin pada bulan Mei atau Juni. Mereka yang memutuskan, tetapi Roma memiliki opsi pembelian. Ketika mereka mengaktifkannya, kita akan lihat."
GRUP INI DAN AGENDA BERIKUTNYA
"Para pemain muda yang luar biasa, kita harus berusaha memulihkan kondisi beberapa pemain yang baru pulih dari cedera. Saat ini, ada juga sanksi larangan bermain yang mengganggu ritme permainan kita. Namun, kita tidak punya waktu untuk meratapi nasib."
BESI AIR
"Dia mengalami masalah pada betisnya, semoga ini hanya kram ringan. Dia bisa bermain di berbagai posisi; saya akan memindahkannya ke lini belakang dan semoga dia bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan Kamis nanti."