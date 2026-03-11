Gian Piero Gasperini berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Bologna. Pelatih tersebut kembali memanggil Hermoso ke dalam skuad, namun masih belum dapat mengandalkan Soulé yang tetap di Roma karena cedera pubalgia. Berikut ini pernyataan pelatih Giallorossi:
Roma, Gasperini: "Kami sudah lama mengalami krisis di lini serang, Liga Europa adalah prioritas kami."
INDAH"Kita harus melihat bagaimana performanya besok. Dia baru menjalani sedikit latihan, jadi kita tidak tahu apakah dia siap untuk bermain sepanjang pertandingan. Jika dia dipanggil, itu berarti dia siap untuk bermain. Dia mungkin akan memulai dari awal, tetapi dengan kemungkinan harus melakukan pergantian, atau bahkan masuk saat pertandingan sedang berlangsung. Bagaimanapun, dia siap."
Liga Eropa
"Prioritasnya adalah keduanya. Jadi, sebenarnya, pada saat itu mungkin Coppa Italia juga menjadi prioritas, dan Coppa Italia juga menjadi prioritas. Kami tidak pernah berpikir untuk mengabaikan apa pun dan bermain sepenuh hati untuk semua, untuk semua tujuan. Lalu, saya tidak melihat bagaimana bisa membuat pilihan, kan? Maksudnya, bukan berarti bisa bermain sedikit lebih santai. Kita berusaha melewati semua babak yang mungkin di Eropa dan bermain maksimal di setiap pertandingan liga. Jika kita tidak berhasil, itu bukan karena pilihan."
Zaragoza"Kami menghadapi situasi di lini serang di mana kami jelas kehilangan banyak pemain dibandingkan dengan leg pertama, seperti Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi, dan Soulé. Namun, kami memiliki Malen, yang jelas memberikan nilai tambah bagi kami, meskipun kami kehilangan beberapa pemain kunci. Untuk posisi lainnya, kami mencoba memasukkan pemain-pemain baru, termasuk Zaragoza, yang tidak bermain di pertandingan terakhir, tetapi selalu turun ke lapangan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia baru datang kurang dari sebulan dan selalu ikut bermain. Kemudian, tidak mudah bagi siapa pun untuk datang pada Januari dan melakukan apa yang dilakukan Malen, tetapi kasus seperti ini cukup jarang terjadi. Pemain yang datang pada Januari selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Saya tetap yakin bahwa Zaragoza, misalnya, telah memberikan assist yang sangat baik, dan saya berharap dia dapat menjadi protagonis positif dalam pertandingan mendatang. Mereka yang datang pada bulan Januari selalu mengalami beberapa kesulitan dalam adaptasi, bahkan dari segi fisik, mereka membutuhkan beberapa minggu untuk beradaptasi dengan baik. Di posisi itu, kami merotasi pemain, karena Dybala, Soulé, dll. absen, kami merotasi beberapa pemain. Yang paling sering bermain adalah Pellegrini, dan yang lain, seperti Venturino, yang baru saja kembali, El Shharawy yang sudah lama absen, Zarogaza, Vaz, yang baru datang, sedang berusaha beradaptasi.
DARURAT"Kami di lini serang sudah lama dalam keadaan darurat. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa situasinya sudah berubah: dibandingkan dengan musim lalu, kami kehilangan lima pemain, termasuk Scharawi. Lalu, untuk penyerang sejati seperti Malen saat ini, kami punya Vaz, yang masih sangat muda, sudah berpengalaman di liga, dan Arena yang lebih muda lagi dan bahkan tidak bisa masuk daftar, jadi kami harus bekerja dengan Venturini. Tentu saja ada keadaan darurat di lini serang, tetapi jumlahnya lebih baik daripada sebelumnya. Dalam hal ini, kami berusaha untuk melengkapi diri dan memainkan pertandingan kami sebaik mungkin, seperti yang sedang kami lakukan. Mengenai formasi dan menit bermain, kami berusaha mengelola sumber daya sebaik mungkin, tetapi pada akhirnya, seperti yang selalu saya katakan, istirahat hanya ada di malam hari."
PELLEGRINI"Tidak, ini bukan topik yang harus kita bahas saat ini, sama sekali tidak. Kita sedang berada di momen yang sangat penting dalam kejuaraan dan Liga Europa. Perhatian semua orang, termasuk saya dan Anda, tentu saja terutama, hanya tertuju pada performa dan pertandingan. Kemudian, ada pertandingan di mana Anda bermain lebih baik dan ada pertandingan di mana Anda mengalami kesulitan, tetapi itu adalah hal yang wajar bagi semua orang, bukan hanya Anda, tetapi semua orang."
SEPAK BOLA ITALIASementara itu, setidaknya satu tim Italia pasti lolos. Namun, tahun ini situasinya lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait Liga Champions dan Liga Europa, karena Roma memenangkan Liga Konferensi beberapa tahun lalu, tetapi Liga Champions sudah lama tidak dimenangkan. Liga Europa tidak dimenangkan sejak tahun 1990-an, Inter memenangkan Liga Champions pada 2010, tetapi secara umum sudah sangat lama. Dalam 25 tahun terakhir, selama 15 tahun, tidak ada tim Italia yang lolos. Tahun ini situasinya bahkan lebih buruk dan juga terkait dengan masalah liga, dengan kesulitan yang dihadapi tim nasional, yang kami harap dapat lolos. Jadi, ini bukanlah kebetulan. Jelas kami mengalami beberapa kesulitan, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Mungkin kami semua terlibat, pelatih, klub, dan mungkin juga media, yang harus mengidentifikasi penyebabnya. Ini bukan hanya soal pergantian pemain atau formasi taktis, ini masalah yang lebih dalam, yang mungkin juga berasal dari sektor pemuda dan cara tim-tim dibangun. Liga kami, jika hasilnya seperti ini, memiliki beberapa masalah yang harus dihadapi dan pasti melibatkan semua pihak.
