Roma, Gasperini: "Kami sudah lama mengalami krisis di lini serang, Liga Europa adalah prioritas kami."

"Kami menghadapi situasi di lini serang di mana kami jelas kehilangan banyak pemain dibandingkan dengan leg pertama, seperti Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi, dan Soulé. Namun, kami memiliki Malen, yang jelas memberikan nilai tambah bagi kami, meskipun kami kehilangan beberapa pemain kunci. Untuk posisi lainnya, kami mencoba memasukkan pemain-pemain baru, termasuk Zaragoza, yang tidak bermain di pertandingan terakhir, tetapi selalu turun ke lapangan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia baru datang kurang dari sebulan dan selalu ikut bermain. Kemudian, tidak mudah bagi siapa pun untuk datang pada Januari dan melakukan apa yang dilakukan Malen, tetapi kasus seperti ini cukup jarang terjadi. Pemain yang datang pada Januari selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Saya tetap yakin bahwa Zaragoza, misalnya, telah memberikan assist yang sangat baik, dan saya berharap dia dapat menjadi protagonis positif dalam pertandingan mendatang. Mereka yang datang pada bulan Januari selalu mengalami beberapa kesulitan dalam adaptasi, bahkan dari segi fisik, mereka membutuhkan beberapa minggu untuk beradaptasi dengan baik. Di posisi itu, kami merotasi pemain, karena Dybala, Soulé, dll. absen, kami merotasi beberapa pemain. Yang paling sering bermain adalah Pellegrini, dan yang lain, seperti Venturino, yang baru saja kembali, El Shharawy yang sudah lama absen, Zarogaza, Vaz, yang baru datang, sedang berusaha beradaptasi.