Roma, gaji total terlalu tinggi: Keluarga Friedkin ingin menurunkannya menjadi 100 juta. Inilah para pemain yang mungkin hengkang

Oleh karena itu, melakukan pemangkasan untuk mencapai angka krusial 100 juta euro memang mungkin dilakukan, namun terlepas dari keputusan mengenai siapa yang pada akhirnya akan meninggalkan Trigoria dan potensi keuntungan dari penjualan pemain yang akan direalisasikan sebelum 30 Juni guna memenuhi batas defisit agregat yang tidak boleh melebihi (menurut perkiraan Giallorossi) -60 juta euro, pertanyaan yang juga diajukan oleh Gasperini sendiri adalah: bagaimana mereka akan digantikan?





Banyak nama yang disebutkan berpotensi menjadi pemain inti dalam skuad ini yang juga harus mencoba menebus Malen sebelum 30 Juni. Jika pemain dengan gaji tinggi hengkang, mereka harus digantikan oleh pemain dengan gaji yang jauh lebih rendah. Keputusan musim dingin untuk mengandalkan pemain muda seperti Robinio Vaz dan Venturino mengarah ke arah ini dan, kemungkinan besar, tidak akan berubah. Ketegangan antara Gasperini dan pemilik klub bermula dari sini.