Emanuele Tramacere

Roma, gaji total terlalu tinggi: Keluarga Friedkin ingin menurunkannya menjadi 100 juta. Inilah para pemain yang mungkin hengkang

G. Gasperini
P. Dybala
L. Pellegrini
M. Celik
S. El Shaarawy
E. Ferguson
A. Dovbyk
K. Tsimikas

Persyaratan keuangan UEFA yang harus dipenuhi memaksa Gasperini untuk mempertimbangkan kembali skuad Giallorossi yang dimilikinya.

Bagaimanapun hasil akhir musim Roma nanti, dengan persaingan memperebutkan tiket Liga Champions yang masih terbuka lebar melawan Juventus dan Como, strategi keuangan klub Giallorossi akan berubah secara drastis.


Keluarga Friedkin mendesak agar klub sepenuhnya mematuhi batasan yang ditetapkan UEFA dalam perjanjian penyelesaian Fair Play Keuangan yang akan berakhir pada akhir musim ini, dan karenanya, mereka berusaha menerapkan pemangkasan signifikan terhadap total gaji.


  • DARI 140 HINGGA MAKSIMAL 100 JUTA

    Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, saat ini Roma menghabiskan sekitar 140 juta euro bruto untuk gaji para pemainnya. Target yang ditetapkan oleh pemilik klub adalah menurunkan total gaji bruto di bawah 100 juta euro.


    Namun, jika membayangkan kampanye transfer musim panas yang mendatangkan pemain-pemain baru yang sangat diinginkan oleh Gasperini, pemotongan yang harus dipertimbangkan oleh manajemen Giallorossi akan melebihi 40 juta euro bruto.

  • SIAPA YANG AKAN PERGI? PARA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN

    Untuk melengkapi kebijakan ini dan memenuhi ketentuan "Squad Cost Rule"—yakni peraturan UEFA yang menetapkan bahwa biaya skuad tidak boleh melebihi 70% dari pendapatan—langkah-langkah akan diambil dari dua sisi.


    Yang pertama adalah para pemain yang dianggap tidak sesuai dengan proyek Gasperini. Dalam daftar ini termasuk pemain-pemain dengan nilai kontrak yang signifikan seperti Tsimikas dan Ferguson (yang sedang dipinjamkan ke Trigoria) dan yang masing-masing mendapatkan gaji sebesar 4,6 dan 3,3 juta euro per musim, namun terutama Dovbyk yang mendapatkan gaji lebih dari 6 juta euro per tahun.

  • SIAPA YANG AKAN PERGI? PARA PEMAIN YANG KONTRAKNYA AKAN HABIS

    Selain para pemain yang akan dijual atau tidak diperpanjang kontraknya, perlu juga diperhatikan situasi terkait para pemain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026, atau pada akhir musim ini. Ini adalah kontrak-kontrak penting dan bernilai besar seperti milik Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, dan Zeki Celik. Jika digabungkan, gaji mereka mencapai 30 juta euro, dengan keputusan tampaknya sudah diambil untuk pemain asal Argentina tersebut, sementara keraguan masih ada untuk semua pemain lainnya meskipun negosiasi saat ini ditunda.

  • BAGAIMANA CARA PENGGANTIANNYA?

    Oleh karena itu, melakukan pemangkasan untuk mencapai angka krusial 100 juta euro memang mungkin dilakukan, namun terlepas dari keputusan mengenai siapa yang pada akhirnya akan meninggalkan Trigoria dan potensi keuntungan dari penjualan pemain yang akan direalisasikan sebelum 30 Juni guna memenuhi batas defisit agregat yang tidak boleh melebihi (menurut perkiraan Giallorossi) -60 juta euro, pertanyaan yang juga diajukan oleh Gasperini sendiri adalah: bagaimana mereka akan digantikan?


    Banyak nama yang disebutkan berpotensi menjadi pemain inti dalam skuad ini yang juga harus mencoba menebus Malen sebelum 30 Juni. Jika pemain dengan gaji tinggi hengkang, mereka harus digantikan oleh pemain dengan gaji yang jauh lebih rendah. Keputusan musim dingin untuk mengandalkan pemain muda seperti Robinio Vaz dan Venturino mengarah ke arah ini dan, kemungkinan besar, tidak akan berubah. Ketegangan antara Gasperini dan pemilik klub bermula dari sini.



