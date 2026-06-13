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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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Roma, Dybala: "Masa depan? Segala kemungkinan bisa terjadi." Pembaruan terkini mengenai negosiasi perpanjangan kontrak

Roma
Transfers
Serie A
P. Dybala

Pembicaraan antara pemain asal Argentina tersebut dan Giallorossi terus berlanjut untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir Juni.

Perpanjangan kontrak Paulo Dybala merupakan salah satu prioritas direktur olahraga baru Roma, Tony D'Amico. Meskipun baru akan mulai bertugas pada 1 Juli, dengan diumumkannya penunjukan pejabat Giallorossi ini, diharapkan akan ada percepatan di berbagai bidang bursa transfer yang masih terbuka terkait situasi kontrak La Joya, Gianluca Mancini, dan Lorenzo Pellegrini.

Kelanjutan karier Dybala,yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026, merupakan permintaan dari Gian Piero Gasperini, yang secara langsung berupaya bersama Ryan Friedkin untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Sementara itu, pemain asal Argentina tersebut telah berbicara mengenai masa depannya kepada ESPN, tanpa memberikan petunjuk mengenai tim mana yang akan menjadi tujuannya selanjutnya.

  • "MASA DEPAN? SEGALA SESUATU BISA TERJADI..."

    "Kita lihat saja nanti. Saat ini, setiap tim bisa jadi pilihan. Saya masih terikat kontrak dengan Roma hingga akhir bulan ini, jadi demi menghormati klub, saya tidak akan membicarakan masa depan saya. Segala kemungkinan bisa terjadi: sering kali saya mengira akan terjadi sesuatu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Boca Juniors? Itu salah satu pilihan di antara banyak pilihan lainnya. Saya belum memutuskan."

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  • PEMBAHASAN TERKINI TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK

    Pembicaraan antara pihak Dybala dan Roma terus berlanjut. La Joya memainkan peran krusial dalam beberapa pertandingan terakhir liga untuk memastikan lolos ke Liga Champions, dan keberhasilan finis di empat besar liga mungkin telah memberi Giallorossi kekuatan finansial untuk lebih memenuhi permintaan sang pemain asal Argentina.

    Para agen, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano pada hari Jumat, 12 Juni, telah mengajukan tawaran balasan kepada Roma atas penawaran terakhir mereka. Giallorossi akan mengevaluasi permintaan Dybala, dengan kemungkinan nyata untuk mencapai kesepakatan.