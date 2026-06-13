Perpanjangan kontrak Paulo Dybala merupakan salah satu prioritas direktur olahraga baru Roma, Tony D'Amico. Meskipun baru akan mulai bertugas pada 1 Juli, dengan diumumkannya penunjukan pejabat Giallorossi ini, diharapkan akan ada percepatan di berbagai bidang bursa transfer yang masih terbuka terkait situasi kontrak La Joya, Gianluca Mancini, dan Lorenzo Pellegrini.

Kelanjutan karier Dybala,yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026, merupakan permintaan dari Gian Piero Gasperini, yang secara langsung berupaya bersama Ryan Friedkin untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Sementara itu, pemain asal Argentina tersebut telah berbicara mengenai masa depannya kepada ESPN, tanpa memberikan petunjuk mengenai tim mana yang akan menjadi tujuannya selanjutnya.