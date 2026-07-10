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cm diego moreira roma
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, Diego Moreira tetap menjadi prioritas untuk posisi sayap: tawaran sebesar 30 juta sudah siap

Roma
Transfers
D. Moreira

Roma tidak menyerah dalam upaya merekrut pemain asal Belgia tersebut

Roma terus gencar memburu Diego Moreira, yang dianggap sebagai target utama untuk memperkuat sayap serangan menjelang musim depan. Pemain sayap asal Belgia kelahiran 2004 ini, yang saat ini membela Strasbourg, duduk di bangku cadangan pada pertandingan Piala Dunia malam ini melawan Spanyol, namun namanya tetap menjadi salah satu yang paling diincar oleh jajaran manajemen Giallorossi.


Untuk meyakinkan klub Prancis tersebut, menurut Gianluca Di Marzio, Roma siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro, yang akan ditambah dengan persentase 10% dari hasil penjualan kembali sang pemain di masa depan. Sebuah tawaran yang signifikan, yang menunjukkan tekad Giallorossi untuk secara tegas mengincar salah satu talenta paling menjanjikan di kancah Eropa.


  • Namun, selisih antara tawaran dan permintaan masih cukup besar. Strasbourg memang masih menilai Moreira sekitar 50 juta euro dan, setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak berniat memberikan diskon.


    Jorge Mendes, agen sang pemain, sedang berupaya mengurangi kesenjangan tersebut. Saat ini ia tengah menjalin dialog dengan kedua klub untuk menemukan formula yang paling tepat guna membuka jalan bagi negosiasi. Kontak terus berlanjut, dan Roma berharap mediasi dari agen berpengaruh asal Portugal tersebut dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan.

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