Roma, Diego Moreira tetap menjadi prioritas untuk posisi sayap: tawaran sebesar 30 juta sudah siap

Roma terus gencar memburu Diego Moreira, yang dianggap sebagai target utama untuk memperkuat sayap serangan menjelang musim depan. Pemain sayap asal Belgia kelahiran 2004 ini, yang saat ini membela Strasbourg, duduk di bangku cadangan pada pertandingan Piala Dunia malam ini melawan Spanyol, namun namanya tetap menjadi salah satu yang paling diincar oleh jajaran manajemen Giallorossi.





Untuk meyakinkan klub Prancis tersebut, menurut Gianluca Di Marzio, Roma siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro, yang akan ditambah dengan persentase 10% dari hasil penjualan kembali sang pemain di masa depan. Sebuah tawaran yang signifikan, yang menunjukkan tekad Giallorossi untuk secara tegas mengincar salah satu talenta paling menjanjikan di kancah Eropa.



