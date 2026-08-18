Roma dapat Rodrigo Mora: biaya kesepakatan. Klausul 120 juta, hari ini tiba di Italia

Rodrigo Mora secara virtual adalah pemain baru Roma. Untuk peresmian, tanda tangan di kontrak masih diperlukan, tetapi untuk talenta Portugal kelahiran 2007 itu klub Roma telah mencapai kesepakatan dengan Porto, yang memilih menerima uang lebih sedikit (berawal dari permintaan awal 47 juta euro) tetapi langsung. Dragoni tidak pernah membuka opsi hak tebus, karena khawatir Mora akan kembali tahun depan dengan nilai transfer yang menurun. Setelah negosiasi panjang, penuh tensi dan keheningan, lampu hijau akhirnya datang, yang memuaskan semua pihak. Porto melepas pemain yang saat ini merupakan pilihan ketiga Farioli, Gasperini mendapatkan gelandang serang yang diinginkannya.











