Rodrigo Mora secara virtual adalah pemain baru Roma. Untuk peresmian, tanda tangan di kontrak masih diperlukan, tetapi untuk talenta Portugal kelahiran 2007 itu klub Roma telah mencapai kesepakatan dengan Porto, yang memilih menerima uang lebih sedikit (berawal dari permintaan awal 47 juta euro) tetapi langsung. Dragoni tidak pernah membuka opsi hak tebus, karena khawatir Mora akan kembali tahun depan dengan nilai transfer yang menurun. Setelah negosiasi panjang, penuh tensi dan keheningan, lampu hijau akhirnya datang, yang memuaskan semua pihak. Porto melepas pemain yang saat ini merupakan pilihan ketiga Farioli, Gasperini mendapatkan gelandang serang yang diinginkannya.
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Roma dapat Rodrigo Mora: biaya kesepakatan. Klausul 120 juta, hari ini tiba di Italia
Klausul senilai €120 juta
Mora akan menelan biaya 25 juta euro sebagai nilai tetap, klausul penjualan kembali di masa depan, dan klausul pembelian khusus untuk mengambil alih 100% kepemilikan pemain dengan tambahan 25 juta euro. Seperti ditulis Corriere dello Sport , kemarin kesepakatan itu disempurnakan dengan penambahan dua klausul: salah satunya akan menyangkut hak registrasi pemain dan mencapai angka 120 juta, sementara yang lain akan memungkinkan Roma membayarkan 20 juta euro lagi jika ada penjualan di masa depan agar tidak wajib menyerahkan setengah dari pemasukan kepada pihak lawan.
Akan jadi gelandang serang Gasperini
Mora akan bergabung dengan Roma dan menandatangani kontrak lima tahun, dengan gaji bersih 2 juta euro per musim. Bersama Porto, klub tempat ia menjalani debut pada September 2024, ia mencetak 16 gol dalam 80 penampilan. Bagi Gasperini, yang telah berbicara dengannya lewat telepon, ia akan menjadi salah satu dari dua gelandang serang, bersama Dybala atau Soulé, di belakang Malen, pilihan utama, atau Castro.
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