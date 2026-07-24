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Nicolò Tresoldi Club BruggeGetty Images

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Roma, Bruges tolak tawaran 35 juta dari Roma untuk Tresoldi: klub ibu kota meningkatkan tekanan

AS Roma

Roma, Gasperini menginginkan Tresoldi untuk lini serangnya: Club Brugge mematok harga tinggi

Luka Summerville masih jadi luka yang menganga, tetapi bagi Roma kini saatnya menatap ke depan. Gasperini meminta seorang penyerang untuk mendampingi Malen dalam tim yang akan tampil di Serie A dan Liga Champions. Target utama tetap Nicolo Tresoldi, penyerang kelahiran 2004 yang lahir di Cagliari tetapi memutuskan membela warna Jerman U-21.

  • TIDAK UNTUK 35 JUTA EURO

    Dalam beberapa jam terakhir, Roma telah memulai langkah untuk mencoba membawa Tresoldi ke klub ibu kota Italia itu. Sumber-sumber Belgia menyebut ada tawaran sebesar 35 juta euro yang masih dianggap belum memadai oleh Bruges, yang baru saja melepas Tziolis dan tidak memiliki kebutuhan untuk mendapatkan dana segar. Roma belum menyerah dan terus menggarap Tresoldi, yang pada musim lalu mencetak 19 gol dalam 40 penampilan.

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