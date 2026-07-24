Dalam beberapa jam terakhir, Roma telah memulai langkah untuk mencoba membawa Tresoldi ke klub ibu kota Italia itu. Sumber-sumber Belgia menyebut ada tawaran sebesar 35 juta euro yang masih dianggap belum memadai oleh Bruges, yang baru saja melepas Tziolis dan tidak memiliki kebutuhan untuk mendapatkan dana segar. Roma belum menyerah dan terus menggarap Tresoldi, yang pada musim lalu mencetak 19 gol dalam 40 penampilan.