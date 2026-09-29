Dalam langkah yang memicu perbincangan besar di seberang Atlantik, AS Roma secara resmi menolak permintaan dari Dybala dan Molina untuk pergi ke tanah air mereka demi menyaksikan penampilan terakhir Lionel Messi dengan seragam Argentina.

Sang penyerang legendaris bersiap menutup karier internasional bersejarahnya dalam laga persahabatan yang diatur secara khusus melawan Benin, tetapi dua mantan rekan setim terdekatnya itu tidak akan berada di tribun Estadio Monumental untuk menyaksikan momen tersebut. Sikap klub ini muncul meski kedua pemain memiliki ikatan pribadi dan profesional yang kuat dengan superstar Inter Miami itu, yang membawa mereka meraih kejayaan Piala Dunia di Qatar.

Raksasa Italia itu merilis pernyataan resmi pada hari Selasa untuk memperjelas posisi mereka, dengan mengonfirmasi bahwa Dybala dan Molina harus tetap berada di pusat latihan Trigoria selama jeda internasional mendatang.