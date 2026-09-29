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Roma bilang tidak! Paulo Dybala dan Nahuel Molina dilarang bepergian ke Argentina untuk perpisahan Lionel Messi
Giallorossi memprioritaskan Serie A ketimbang penghormatan untuk Messi
Dalam langkah yang memicu perbincangan besar di seberang Atlantik, AS Roma secara resmi menolak permintaan dari Dybala dan Molina untuk pergi ke tanah air mereka demi menyaksikan penampilan terakhir Lionel Messi dengan seragam Argentina.
Sang penyerang legendaris bersiap menutup karier internasional bersejarahnya dalam laga persahabatan yang diatur secara khusus melawan Benin, tetapi dua mantan rekan setim terdekatnya itu tidak akan berada di tribun Estadio Monumental untuk menyaksikan momen tersebut. Sikap klub ini muncul meski kedua pemain memiliki ikatan pribadi dan profesional yang kuat dengan superstar Inter Miami itu, yang membawa mereka meraih kejayaan Piala Dunia di Qatar.
Raksasa Italia itu merilis pernyataan resmi pada hari Selasa untuk memperjelas posisi mereka, dengan mengonfirmasi bahwa Dybala dan Molina harus tetap berada di pusat latihan Trigoria selama jeda internasional mendatang.
- AFP
Roma membenarkan keputusan itu dengan alasan "olahraga dan logistik"
Roma menjelaskan bahwa keputusan itu bukan bentuk penghinaan terhadap Messi, melainkan langkah yang diperlukan untuk memastikan para pemainnya tetap bugar menghadapi beratnya Serie A. Menurut komunikasi resmi klub, "Pilihan klub didasarkan pada alasan olahraga dan logistik, yang berkaitan dengan lamanya perjalanan antarbenua dan dekatnya agenda resmi." Ini secara khusus merujuk pada laga mereka berikutnya melawan Como, yang dijadwalkan hanya lima hari setelah pertandingan Messi di Argentina.
Bagi Dybala dan Molina, pemblokiran ini menjadi pil pahit untuk ditelan mengingat sejarah kebersamaan mereka dengan kapten tim nasional tersebut. Dybala yang berusia 32 tahun telah berbagi lapangan dengan Messi dalam 18 kesempatan, sementara Molina yang berusia 28 tahun telah bermain bersamanya 53 kali. Keduanya merupakan bagian penting dari skuad yang meraih gelar Piala Dunia 2022, kemenangan yang mengukuhkan warisan Messi dan menciptakan ikatan yang tak terpatahkan di antara para pemain.
Perjalanan selektif bagi anggota skuad Scaloni
Menariknya, pembatasan itu tidak berlaku untuk setiap pemain Argentina di klub tersebut. Sementara Dybala dan Molina ditahan di Italia karena mereka tidak masuk dalam daftar Scaloni untuk laga-laga persahabatan, talenta muda Matias Soule telah diberi izin untuk bepergian. Karena Soule secara resmi dipanggil oleh pelatih tim nasional untuk ambil bagian dalam pertandingan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, Roma wajib melepasnya sesuai regulasi FIFA.
Terlepas dari sikap tegas terkait para pemain mereka, Giallorossi berhati-hati agar tidak menimbulkan keretakan diplomatik dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina atau Messi sendiri. Klub itu menutup pernyataan mereka dengan pujian tinggi untuk sang legenda yang akan pergi, memastikan rasa hormat mereka diketahui komunitas sepak bola global.
Pernyataan itu mencatat: "AS Roma menyampaikan rasa hormat terdalamnya kepada Messi dan kariernya yang luar biasa, serta mendoakan dia, juga Federasi Argentina, malam yang sangat baik."
- getty
Argentina bersiap untuk perpisahan besar
Kembali di Argentina, persiapan untuk perpisahan Messi kian memuncak. Laga melawan Benin akan menjadi pusat perayaan selama sebulan atas dampak sang kapten bagi negara itu. Scaloni sudah mengonfirmasi bahwa skuad akan memberikan penghormatan unik kepada pemimpin mereka, termasuk rencana bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengenakan jersey nomor 10 dalam laga-laga persahabatan menjelang pertandingan terakhir.
Gestur simbolis ini memastikan nomor ikonis tersebut tetap tak tersentuh sampai sang pemain sendiri memakainya untuk terakhir kali di hadapan para pendukung tuan rumah, sebagai bentuk penghormatan yang telah mendapat persetujuan dari kepemimpinan AFA.
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