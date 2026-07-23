Gian Piero Gasperini sedang berpacu dengan waktu dan telah meminta keluarga Friedkin untuk mencoba mempercepat proses serta mengubah kebiasaan tertentu terkait cara menjalankan negosiasi yang jelas telah mempersulit rencana transfer masuk Roma.Pelatih Roma itu cukup mendesak meminta dua winger baru, untuk menambah kedalaman lini yang saat ini hanya dihuni Paulo Dybala dan Matias Soulé di posisi tersebut. Namun dalam beberapa pekan terakhir, secara beruntun Roma gagal mewujudkan jalur yang mengarah ke Mason Greenwood, Alejandro Garnacho, dan Crysencio Summerville, dan bagi Roma urgensi untuk merespons pun meningkat secara eksponensial.
Diterjemahkan oleh
Roma bergerak cepat setelah gagal mendapatkan Summerville akibat ulah Al-Hilal: kontak awal untuk Antonio Nusa, berapa yang diminta RB Leipzig untuk melepasnya
Berkualitas tinggi
Di antara berbagai profil yang telah masuk dalam agenda Roma dan yang kini bisa saja menjadi fokus perhatian mereka ada nama Antonio Nusa, winger kelahiran 2005 yang bermain untuk Leipzig dan juga menjadi salah satu sosok penting di Piala Dunia baru-baru ini bersama timnas Norwegia. Menutup musim lalu dengan catatan 35 penampilan, 5 gol, dan 4 assist, Nusa dinilai oleh klub pemiliknya sebagai aset berharga dan pelatih baru Martin Demichelis juga berniat menjadikannya andalan. Didatangkan seharga 21 juta euro pada musim panas 2024 dan diikat kontrak hingga Juni 2029, pemain timnas Norwegia itu memiliki valuasi yang sangat tinggi, yang juga dipengaruhi oleh minat dari klub-klub lain, beberapa di antaranya berasal dari Premier League.
Berapa harga Nusa
Roma, yang untuk Summerville sempat mengajukan tawaran di kisaran 50 juta euro termasuk bonus, sudah meminta informasi mengenai permintaan Leipzig untuk melepas Nusa, yakni angka antara 55 hingga 60 juta euro. Sementara itu, sang pemain menerima sekitar 2 juta euro per musim sebagai gaji, angka yang jauh lebih sesuai dengan parameter finansial yang ditetapkan klub ibu kota. Yang perlu dipahami adalah apakah tuntutan Leipzig untuk Nusa masih bisa dinegosiasikan dan seberapa besar pengaruh penjualan salah satu aset berharga dalam skuad Roma seperti Manu Koné, yang terus menjadi incaran Manchester United. Alternatif terpanas yang dijajaki Roma untuk posisi winger adalah Diego Moreira dari Strasbourg dan Andreas Schjelderup dari Benfica.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami