Di antara berbagai profil yang telah masuk dalam agenda Roma dan yang kini bisa saja menjadi fokus perhatian mereka ada nama Antonio Nusa, winger kelahiran 2005 yang bermain untuk Leipzig dan juga menjadi salah satu sosok penting di Piala Dunia baru-baru ini bersama timnas Norwegia. Menutup musim lalu dengan catatan 35 penampilan, 5 gol, dan 4 assist, Nusa dinilai oleh klub pemiliknya sebagai aset berharga dan pelatih baru Martin Demichelis juga berniat menjadikannya andalan. Didatangkan seharga 21 juta euro pada musim panas 2024 dan diikat kontrak hingga Juni 2029, pemain timnas Norwegia itu memiliki valuasi yang sangat tinggi, yang juga dipengaruhi oleh minat dari klub-klub lain, beberapa di antaranya berasal dari Premier League.