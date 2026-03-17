Banding yang diajukan Roma terkait skorsing Wesley, setelah ia menerima kartu merah pada pertandingan terakhir liga melawan Como, telah ditolak. Klub Giallorossi tersebut sempat mencoba meminta agar skorsing pemain sayap asal Brasil itu dicabut dengan alasan "kesalahan identifikasi", namun banding tersebut ditolak. Alasan penolakan tersebut terkait dengan fakta bahwa tidak ada kesalahan dalam pemberian kartu kuning kedua, yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan Roma. Klub Giallorossi berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Diao dilakukan oleh Rensch, bukan oleh Wesley, dan keadaan ini termasuk dalam protokol VAR, yang memungkinkan intervensi jika terjadi kesalahan identifikasi pemain.
Roma, banding terkait pengusiran Wesley ditolak: alasan-alasannya dan permohonan Giallorossi terkait kesalahan identitas
PERNYATAAN DARI HAKIM OLAHRAGA
Berikut ini adalah pernyataan resmi dari Komisi Disiplin yang menolak banding Roma dan: "Menyatakan tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat 2 terkait laporan yang diajukan oleh Roma". Dengan demikian, skor 2-1 untuk tim asuhan Fabregas telah disahkan. Welesy pun tidak akan tersedia bagi Gian Piero Gasperini untuk pertandingan liga Roma berikutnya, yang dijadwalkan melawan Lecce, dan kemungkinan besar akan bermain pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa melawan Bologna (skor imbang 1-1 pada leg pertama). Untuk pertandingan melawan tim mantan pelatih Di Francesco, di sisi kiri kemungkinan akan dimainkan mantan pemain Liverpool, Tsimikas.
REKONSTRUKSI MELALUI VAR
Sebagaimana dilaporkan dalam siaran DAZN Open VAR, Fabbri dan Gariglio langsung memastikan bahwa keputusan wasit Massa tidak salah mengidentifikasi pemain, dengan memverifikasi bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Wesley, bukan Resch. Setelah meninjau tayangan ulang, mereka menegaskan: "Pelanggaran itu jelas dilakukan oleh Wesley, kakinya yang terkena, sudah dipastikan." Wasit di lapangan juga menjelaskan kepada para pemain bahwa ia sebelumnya memberikan keuntungan atas intervensi sebelumnya dari Pellegrini - yang dinilai VAR sebagai sentuhan pada bola - sebelum akhirnya meniup peluit atas pelanggaran Wesley, yang diusir karena kartu kuning kedua.