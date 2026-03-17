Sebagaimana dilaporkan dalam siaran DAZN Open VAR, Fabbri dan Gariglio langsung memastikan bahwa keputusan wasit Massa tidak salah mengidentifikasi pemain, dengan memverifikasi bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Wesley, bukan Resch. Setelah meninjau tayangan ulang, mereka menegaskan: "Pelanggaran itu jelas dilakukan oleh Wesley, kakinya yang terkena, sudah dipastikan." Wasit di lapangan juga menjelaskan kepada para pemain bahwa ia sebelumnya memberikan keuntungan atas intervensi sebelumnya dari Pellegrini - yang dinilai VAR sebagai sentuhan pada bola - sebelum akhirnya meniup peluit atas pelanggaran Wesley, yang diusir karena kartu kuning kedua.