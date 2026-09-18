Leonardo Balerdi, bek Argentina milik Roma, menceritakan kisahnya dalam wawancara dengan Il Tempo, dimulai dari kedatangannya di Roma pada tahun lalu: "Sejak awal saya bilang bahwa saya sangat bahagia. Saya ingin mencari suasana baru setelah bertahun-tahun di Marseille. Saya punya keinginan bermain di Serie A sejak kecil dan sekarang di Roma saya sangat, sangat bahagia".
TENTANG GASPERINI
"Saya cocok dengan instruksinya, saya merasa secara fisik berkembang dari hari ke hari. Cara dia melatih bagi saya adalah sebuah keuntungan karena saat pertandingan saya merasa kuat. Dia datang ke lapangan dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami tidak banyak membicarakan hal-hal lain, tetapi dengan saya dia selalu luar biasa".
PERBANDINGAN DENGAN BARESI
"Bisa dibilang media sedikit mengubah kata-kata mister. Meski begitu ada satu masalah, saya dulu tidak ingin menjadi bek, melainkan gelandang. Gago adalah salah satu idola saya, saya juga menyukai Riquelme dan Palermo dari Boca. Ketika saya paham bahwa saya akan menjadi seorang bek, saya mulai melihat para pemain terbaik seperti Maldini, Ramos, Van Dijk. Tentu saja juga Baresi".