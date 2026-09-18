TENTANG ROMA-INTER

"Inter dalam beberapa tahun terakhir telah menempuh perjalanan yang luar biasa, kami tidak bisa mengabaikannya. Namun kami harus mempersiapkan pertandingan ini seperti semua pertandingan lainnya. Kami harus menang tanpa melihat siapa yang ada di hadapan kami. Jelas bahwa dengan mengetahui kualitas mereka, kami harus beradaptasi, tetapi selalu dengan memberikan seratus persen. Sebuah pertandingan yang bisa memberi kami klik penentu untuk sisa musim ini".





EUFORIA...

"Saya sudah agak terbiasa dengan ini karena datang dari Marseille, kalau Anda bermain bagus dalam dua pertandingan, Anda seperti dewa, lalu jumlah yang sama sudah cukup untuk menjadi seperti setan. Sekarang saya hanya berusaha fokus di lapangan tanpa memikirkan atau mendengarkan apa yang dikatakan di luar".





MASA DEPAN

Di sini Anda berstatus pinjaman dengan opsi, harapan Anda adalah bertahan?

"Tentu saja ya. Saya ingin melakukan segalanya untuk bertahan di sini dalam waktu lama. Secara pribadi, baik di tim nasional maupun di Roma, saya ingin memenangkan sebuah trofi".







