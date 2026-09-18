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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Roma, Balerdi: "Saya ingin bertahan lama. Main bagus dalam dua laga dan Anda jadi dewa, main buruk dalam dua laga dan Anda jadi iblis"

Roma
L. Balerdi
Serie A

Wawancara dengan bek Roma

Leonardo Balerdi, bek Argentina milik Roma, menceritakan kisahnya dalam wawancara dengan Il Tempo, dimulai dari kedatangannya di Roma pada tahun lalu: "Sejak awal saya bilang bahwa saya sangat bahagia. Saya ingin mencari suasana baru setelah bertahun-tahun di Marseille. Saya punya keinginan bermain di Serie A sejak kecil dan sekarang di Roma saya sangat, sangat bahagia".


TENTANG GASPERINI

"Saya cocok dengan instruksinya, saya merasa secara fisik berkembang dari hari ke hari. Cara dia melatih bagi saya adalah sebuah keuntungan karena saat pertandingan saya merasa kuat. Dia datang ke lapangan dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami tidak banyak membicarakan hal-hal lain, tetapi dengan saya dia selalu luar biasa".


PERBANDINGAN DENGAN BARESI

"Bisa dibilang media sedikit mengubah kata-kata mister. Meski begitu ada satu masalah, saya dulu tidak ingin menjadi bek, melainkan gelandang. Gago adalah salah satu idola saya, saya juga menyukai Riquelme dan Palermo dari Boca. Ketika saya paham bahwa saya akan menjadi seorang bek, saya mulai melihat para pemain terbaik seperti Maldini, Ramos, Van Dijk. Tentu saja juga Baresi".


  • TENTANG ROMA-INTER

    "Inter dalam beberapa tahun terakhir telah menempuh perjalanan yang luar biasa, kami tidak bisa mengabaikannya. Namun kami harus mempersiapkan pertandingan ini seperti semua pertandingan lainnya. Kami harus menang tanpa melihat siapa yang ada di hadapan kami. Jelas bahwa dengan mengetahui kualitas mereka, kami harus beradaptasi, tetapi selalu dengan memberikan seratus persen. Sebuah pertandingan yang bisa memberi kami klik penentu untuk sisa musim ini".


    EUFORIA...

    "Saya sudah agak terbiasa dengan ini karena datang dari Marseille, kalau Anda bermain bagus dalam dua pertandingan, Anda seperti dewa, lalu jumlah yang sama sudah cukup untuk menjadi seperti setan. Sekarang saya hanya berusaha fokus di lapangan tanpa memikirkan atau mendengarkan apa yang dikatakan di luar".


    MASA DEPAN

    Di sini Anda berstatus pinjaman dengan opsi, harapan Anda adalah bertahan?

    "Tentu saja ya. Saya ingin melakukan segalanya untuk bertahan di sini dalam waktu lama. Secara pribadi, baik di tim nasional maupun di Roma, saya ingin memenangkan sebuah trofi".



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