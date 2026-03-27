Dan Friedkin Roma GFX
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Roma atau Everton, siapa yang akan tersingkir dari kompetisi piala jika keluarga Friedkin tidak menyelesaikan masalah kepemilikan ganda?

Roma
Everton
Champions League
Europa League
Conference League

"Kasus" kepemilikanganda ini mendadak menghantam musim Roma yang sedang berjuang di liga untuk lolos ke edisi berikutnya Liga Champions, namun tetap berpeluang, bagaimanapun juga, untuk lolos ke kompetisi Eropa berikutnya.


Dan justru peluang untuk lolos ke Piala UEFA telah memicu perdebatan dalam beberapa jam terakhir mengenai kemungkinan klub tersebut dikecualikan dari kompetisi tersebut. Hal ini disebabkan oleh aturan terkenal mengenai kepemilikan ganda, karena klub lain milik Friedkin, Everton, saat ini sedang mengejar tujuan yang sama dengan Giallorossi, dan peluang untuk lolos ke turnamen yang sama sangat tinggi namun mustahil menurut peraturan.


Namun, jika lolos ke turnamen yang sama, siapa yang akan tereliminasi?


  • PASAL 5: APA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN

    Yang "menjadi dasar" keputusan UEFA dalam kasus ini adalah Pasal 5 peraturan yang secara tegas melarang kepemilikan ganda dalam kompetisi yang sama:


    Untuk menjamin integritas kompetisi klub UEFA (yaitu Liga Champions UEFA, Liga Europa UEFA, dan Liga Konferensi Eropa UEFA), kriteria berikut berlaku:

    Tidak ada klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA yang boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung:

    - memiliki atau memperdagangkan saham atau obligasi klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA;

    - menjadi anggota klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA;

    - terlibat dalam kapasitas apa pun dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA; atau

    - memiliki kewenangan apa pun dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA.


    Tidak ada orang yang boleh terlibat secara bersamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal apa pun terkait pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA.


    Tidak ada orang perseorangan atau badan hukum yang boleh memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA, dengan kendali atau pengaruh tersebut didefinisikan dalam konteks ini sebagai:

    - memiliki mayoritas hak suara pemegang saham;

    - memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota badan administrasi, manajemen, atau pengawas klub;

    - menjadi pemegang saham dan mengendalikan sendiri mayoritas hak suara pemegang saham berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan pemegang saham klub lainnya;

    - atau dapat menggunakan segala cara untuk memberikan pengaruh yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan klub.”

    • Iklan

  • SIAPA SAJA YANG TIDAK TERMASUK?

    Baiklah, tetapi jika keluarga Friedkin tidak menyelesaikan masalah kepemilikan ganda, siapa yang akan dikecualikan jika klub tersebut lolos ke kompetisi UEFA yang sama? Di sini pun peraturan sudah jelas dan aturannya tercantum dalam ayat 2 pasal 5:


    Jika dua atau lebih klub tidak memenuhi kriteria yang bertujuan untuk menjamin integritas kompetisi, hanya satu di antaranya yang dapat diterima dalam kompetisi klub UEFA, sesuai dengan kriteria berikut (berlaku dalam urutan menurun):

    - klub yang lolos berdasarkan prestasi olahraga ke kompetisi klub UEFA paling bergengsi (yaitu, dalam urutan menurun: Liga Champions UEFA, Liga Europa UEFA, atau Liga Konferensi Eropa UEFA);

    - klub yang menempati peringkat terbaik di liga nasional yang memberikan akses ke kompetisi klub UEFA terkait;

    - klub yang federasinya berada di peringkat teratas dalam daftar akses.

  • ANTARA ROMA DAN EVERTON, SIAPA YANG AKAN TERELIMINASI?

    Lalu, antara Roma dan Everton, siapa yang akan tersingkir jika keduanya finis di posisi yang sama? Berdasarkan peringkat negara, Inggris berada di atas Italia, sehingga jika kedua klub tersebut finis di kompetisi yang sama dan di posisi yang sama dalam klasemen, maka Roma-lah yang akan tersingkir.

