Roma atau Everton, siapa yang akan tersingkir dari kompetisi piala jika keluarga Friedkin tidak menyelesaikan masalah kepemilikan ganda?

Yang "menjadi dasar" keputusan UEFA dalam kasus ini adalah Pasal 5 peraturan yang secara tegas melarang kepemilikan ganda dalam kompetisi yang sama:





Untuk menjamin integritas kompetisi klub UEFA (yaitu Liga Champions UEFA, Liga Europa UEFA, dan Liga Konferensi Eropa UEFA), kriteria berikut berlaku:

Tidak ada klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA yang boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung:

- memiliki atau memperdagangkan saham atau obligasi klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA;

- menjadi anggota klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA;

- terlibat dalam kapasitas apa pun dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA; atau

- memiliki kewenangan apa pun dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga klub lain mana pun yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA.





Tidak ada orang yang boleh terlibat secara bersamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal apa pun terkait pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA.





Tidak ada orang perseorangan atau badan hukum yang boleh memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA, dengan kendali atau pengaruh tersebut didefinisikan dalam konteks ini sebagai:

- memiliki mayoritas hak suara pemegang saham;

- memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota badan administrasi, manajemen, atau pengawas klub;

- menjadi pemegang saham dan mengendalikan sendiri mayoritas hak suara pemegang saham berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan pemegang saham klub lainnya;

- atau dapat menggunakan segala cara untuk memberikan pengaruh yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan klub.”