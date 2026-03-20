Bryan Zaragoza adalah pemain baru yang diinginkan Gasperini. Seorang pemain sayap serang yang bermain di sisi kiri sebagai pemain kaki kiri, dan jika diperlukan, ia juga bisa bertindak sebagai gelandang serang atau ditempatkan di dekat penyerang tengah. Bertubuh mungil, lincah, memiliki tendangan yang bagus, dan selalu siap memberikan umpan matang. Seorang pemain dengan karakteristik seperti itulah yang telah diminta oleh pelatih Giallorossi sejak musim panas lalu, dengan menyesuaikan Pellegrini di posisi tersebut pada paruh pertama musim ini. Beberapa jam menjelang penutupan bursa transfer musim dingin, Roma telah menyelesaikan kesepakatan untuk kedatangan Zaragoza dari Bayern Munich (ia menghabiskan paruh pertama musim ini di Celta Vigo) dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian, yang dapat berubah menjadi kewajiban jika tim lolos ke Liga Champions.
Roma, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam kesepakatan Zaragoza: jika tidak mempermanenkan kontraknya, Roma harus membayar denda kepada Bayern Munich
ANGKA-ANGKA DALAM KASUS ZARAGOZA
Dalam kesepakatan antara kedua klub, ada satu detail lain yang perlu diperhatikan: Roma harus membayar denda kepada Bayern jika tidak membeli Zaragoza secara permanen. Setelah membayar 2 juta euro ke kas klub Jerman tersebut sebagai biaya peminjaman, harga pembelian ditetapkan sebesar 13 juta euro, dan jumlah yang harus dibayarkan oleh Giallorossi jika tidak membeli pemain kelahiran 2001 itu secara permanen adalah 500 ribu euro. Total nilai kesepakatan ini sekitar 15 juta euro, dengan catatan bahwa akan dikenakan denda sebesar setengah juta euro jika pemain asal Spanyol kelahiran 2001 ini kembali ke Bayern.
REKOR ZARAGOZA MELAWAN ROMA
Sejak tiba di Italia, Zaragoza telah bermain dalam 4 dari 7 pertandingan liga bersama Roma, dua di antaranya sebagai starter, dengan total 135 menit di mana ia mencetak satu assist, memberikan umpan kunci kepada Malen untuk gol yang memecah kebuntuan dalam pertandingan melawan Napoli (skor akhir 2-2). Berseragam Giallorossi, ia juga tampil dalam dua leg babak 16 besar Liga Europa melawan Bologna: dalam hasil imbang di Dall'Ara, ia menjadi starter, sedangkan pada leg kedua ia masuk pada 10 menit terakhir perpanjangan waktu menggantikan Celik. Masa depannya hingga saat ini masih menjadi teka-teki; Roma yakin akan kualitas sang pemain, namun saat ini ia belum mampu menunjukkan konsistensi: dalam beberapa bulan ke depan, penampilannya akan dievaluasi sebelum keputusan akhir diambil pada akhir musim.