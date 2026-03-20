Roma, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam kesepakatan Zaragoza: jika tidak mempermanenkan kontraknya, Roma harus membayar denda kepada Bayern Munich

Sejak tiba di Italia, Zaragoza telah bermain dalam 4 dari 7 pertandingan liga bersama Roma, dua di antaranya sebagai starter, dengan total 135 menit di mana ia mencetak satu assist, memberikan umpan kunci kepada Malen untuk gol yang memecah kebuntuan dalam pertandingan melawan Napoli (skor akhir 2-2). Berseragam Giallorossi, ia juga tampil dalam dua leg babak 16 besar Liga Europa melawan Bologna: dalam hasil imbang di Dall'Ara, ia menjadi starter, sedangkan pada leg kedua ia masuk pada 10 menit terakhir perpanjangan waktu menggantikan Celik. Masa depannya hingga saat ini masih menjadi teka-teki; Roma yakin akan kualitas sang pemain, namun saat ini ia belum mampu menunjukkan konsistensi: dalam beberapa bulan ke depan, penampilannya akan dievaluasi sebelum keputusan akhir diambil pada akhir musim.