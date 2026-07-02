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Roma, ada ancaman baru bagi Greenwood: setelah Fenerbahçe, kini giliran Atlético Madrid yang ikut bersaing. Seluruh detail kesepakatan tersebut

Roma
M. Greenwood
Atletico Madrid
Transfers
Marseille

Bagi mantan penyerang Inggris yang pernah membela Manchester United ini, daftar klub yang tertarik padanya semakin bertambah

Sebuah ancaman baru mulai muncul bagi Roma dalam perburuan target utama mereka untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Mason Greenwood. Seolah-olah tuntutan finansial yang tinggi dari Olympique Marseille – yang meminta angka lebih dari 50 juta euro untuk pemain asal Inggris tersebut – dan rayuan tanpa ampun dari Fenerbahçe, yang bersedia menawarkan gaji yang sangat besar, belum cukup, dalam beberapa jam terakhir muncul ancaman serius dari Atlético Madrid.


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  • ANCAMAN ATLETICO

    Kabar tersebut berasal dari Turki dan salah satu penulis ternama di portal SportsDigitale, yang selalu memiliki informasi terkini mengenai negosiasi yang berkaitan dengan klub-klub Superlig. Pelatih Colchoneros, Diego Simeone, dihadapkan pada kemungkinan kehilangan pemain Argentina Julian Alvarez – yang menjadi target utama pelatih Hansi Flick dan presiden Blaugrana Joan Laporta untuk menggantikan Robert Lewandowski – mulai mempertimbangkan nama-nama calon pengganti dan dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya pada Greenwood. Terlepas dari pernyataan bantahan berulang kali mengenai kepergian Alvarez, jika Barcelona menawar hingga 130 juta euro, perlawanan klub Madrid tersebut akan melemah dan, juga untuk mengimbangi hengkangnya Griezmann, pintu akan terbuka bagi investasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain baru.


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    • Iklan

  • ANGKA-ANGKA DALAM OPERASI INI

    Atletico Madrid dilaporkan memiliki dana cadangan yang cukup besar untuk memenuhi tuntutan gaji – Roma bahkan telah menawarkan hingga 4 juta euro – serta tuntutan Marseille, yang terus meminta 55 juta euro agar Greenwood bisa hengkang dan menyelesaikan sebagian besar masalah keuangan yang telah membuat komisi disiplin Ligue 1 mengambil tindakan terhadap klub Prancis tersebut. Kehadiran Atlético di panggung negosiasi ini mungkin akan mendorong Roma, atas desakan Gasperini, untuk mempercepat proses demi menghindari kegagalan. Namun, kemungkinan besar mereka perlu menaikkan tawaran terakhir sebesar 40 juta euro ditambah bonus dan mendekati angka 50 juta euro sebisa mungkin.


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  • KARIR GREENWOOD

    Selama kariernya di Prancis, yang dimulai pada musim panas 2024, Mason Greenwood telah tampil dalam total 81 pertandingan, dengan mencetak 48 gol dan 17 assist. Dibeli seharga 26 juta euro, pemain asal Inggris ini terikat kontrak hingga Juni 2029; dalam kariernya yang dimulai di akademi muda Manchester United, ia juga telah membela Red Devils sebanyak 129 kali, dengan catatan 35 gol dan 12 assist, serta pada musim 2023/2024 membela Getafe, di mana ia tampil dalam 36 pertandingan, mencetak 10 gol, dan memberikan 10 assist.