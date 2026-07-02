Roma, ada ancaman baru bagi Greenwood: setelah Fenerbahçe, kini giliran Atlético Madrid yang ikut bersaing. Seluruh detail kesepakatan tersebut

Kabar tersebut berasal dari Turki dan salah satu penulis ternama di portal SportsDigitale, yang selalu memiliki informasi terkini mengenai negosiasi yang berkaitan dengan klub-klub Superlig. Pelatih Colchoneros, Diego Simeone, dihadapkan pada kemungkinan kehilangan pemain Argentina Julian Alvarez – yang menjadi target utama pelatih Hansi Flick dan presiden Blaugrana Joan Laporta untuk menggantikan Robert Lewandowski – mulai mempertimbangkan nama-nama calon pengganti dan dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya pada Greenwood. Terlepas dari pernyataan bantahan berulang kali mengenai kepergian Alvarez, jika Barcelona menawar hingga 130 juta euro, perlawanan klub Madrid tersebut akan melemah dan, juga untuk mengimbangi hengkangnya Griezmann, pintu akan terbuka bagi investasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain baru.





KASUS ALVAREZ, APA YANG SEDANG TERJADI