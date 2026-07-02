Roma, ada ancaman baru bagi Greenwood: setelah Fenerbahçe, kini giliran Atlético Madrid yang ikut bersaing. Seluruh detail kesepakatan tersebut

Sebuah ancaman baru mulai muncul bagi Roma dalam perburuan target utama mereka untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Mason Greenwood. Seolah-olah tuntutan finansial yang tinggi dari Olympique Marseille – yang meminta angka lebih dari 50 juta euro untuk pemain asal Inggris tersebut – dan rayuan tanpa ampun dari Fenerbahçe, yang bersedia menawarkan gaji yang sangat besar, belum cukup, dalam beberapa jam terakhir muncul ancaman serius dari Atlético Madrid.
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