Seratus juta euro mungkin cukup untuk Gasp. Corriere dello Sport melaporkan bahwa keluarga Friedkin mengalokasikan anggaran sebesar 100 juta euro (tanpa memperhitungkan potensi keuntungan dari penjualan pemain) untuk memperkuat Roma dengan tiga rekrutan top di bursa transfer.





Ini adalah angka yang signifikan, namun tidak fantastis. Cukup pikirkan sekitar 90 juta euro yang dihabiskan tahun lalu (tanpa pendapatan dari Liga Champions) oleh mantan direktur olahraga Ricky Massara untuk pemain seperti Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi, serta pinjaman berbayar lainnya termasuk Bailey, Ferguson, dan Malen.



