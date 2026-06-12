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Roma, 100 juta euro untuk tiga rekrutan baru: Greenwood jadi target utama, nama-nama lainnya

Roma
M. Greenwood
Transfers
Serie A

Friedkin sedang berupaya memperkuat tim untuk memenuhi keinginan Gasperini.

Seratus juta euro mungkin cukup untuk Gasp. Corriere dello Sport melaporkan bahwa keluarga Friedkin mengalokasikan anggaran sebesar 100 juta euro (tanpa memperhitungkan potensi keuntungan dari penjualan pemain) untuk memperkuat Roma dengan tiga rekrutan top di bursa transfer.


Ini adalah angka yang signifikan, namun tidak fantastis. Cukup pikirkan sekitar 90 juta euro yang dihabiskan tahun lalu (tanpa pendapatan dari Liga Champions) oleh mantan direktur olahraga Ricky Massara untuk pemain seperti Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi, serta pinjaman berbayar lainnya termasuk Bailey, Ferguson, dan Malen.


  • NAMA-NAMA

    Sambil menunggu kedatangan direktur olahraga baru Tony D'Amico (Ryan Friedkin mengaku siap membayar jumlah yang kemungkinan melebihi 500 ribu euro demi memfasilitasi transfer mantan petinggi Atalanta tersebut), klub Giallorossi telah bergerak dengan melanjutkan pembicaraan dengan keluarga pemain Inggris Greenwood dari Marseille (penawaran sebesar 45 juta euro sudah siap) dan pemain Serbia Alajbegovic dari Bayer Leverkusen (25 juta).


    Sisa 30 juta euro tersebut akan digunakan untuk mencoba mendatangkan kembali penyerang Atalanta, Scamacca, serta seorang pemain sayap dari antara Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto, dan Favasuli: keempat profil yang sedang dipertimbangkan.


    • Iklan

  • PERPANJANGAN

    Total gaji Roma akan turun menjadi 100 juta euro setelah musim ini ditutup dengan total gaji kotor sebesar lebih dari 140 juta euro untuk seluruh skuad.


    Batas gaji baru juga telah ditetapkan: 4,5 juta euro bersih per tahun.


    Dengan demikian, untuk perpanjangan kontrak, gaji Pellegrini diperkirakan turun dari 6 juta menjadi 3 juta per musim; Dybala akan mengalami pemotongan sebesar 65% dari 8 juta menjadi sekitar 2,8 juta; gaji bersih sebesar 3,5 juta yang diterima El Shaarawy hingga 30 Juni telah dihapuskan; Celik, Mancini, dan Cristante akan menandatangani perpanjangan kontrak yang secara keseluruhan sejalan (paling banyak dengan kenaikan ringan) dengan angka yang saat ini mereka terima.


  • PENJUALAN

    Hari ini tinggal 18 hari lagi hingga 30 Juni, batas waktu perjanjianpenyelesaian dengan UEFA yang harus segera diselesaikan dengan melepas beberapa pemain atau ditunda selama satu tahun.


    Jika pemain bintang seperti Ndicka, Koné, atau Soulé (kemarin agennya, Guastadisegno, mampir ke Trigoria) hengkang, Roma akan memiliki dana tambahan untuk berbelanja pemain baru mulai 1 Juli.


    Pelatih Gasperini ingin mempertahankan semua pemain bintang dalam skuad dan berencana memulai persiapan, mulai 13 Juli di Trigoria, dengan setidaknya dua rekrutan baru.