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FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Roller coaster di Camp Nou?! Barcelona merencanakan taman hiburan dalam ruangan yang mengejutkan di dalam stadion ikonik itu

Barcelona
LaLiga

Barcelona berencana membangun taman hiburan dalam ruangan berteknologi mutakhir di dalam kompleks Spotify Camp Nou melalui kemitraan komersial yang ambisius. Raksasa Catalan itu telah mencapai kesepakatan dengan operator hiburan internasional Babylon Park Spain SL, dengan konsesi multi-tahun tersebut akan diajukan kepada para anggota klub untuk ratifikasi resmi pada akhir bulan ini.

  • Taman hiburan dalam ruangan direncanakan

    Barcelona telah menyepakati kesepakatan komersial dengan Babylon Park Spain SL untuk membangun taman hiburan dalam ruangan berteknologi tinggi di dalam kompleks Spotify Camp Nou. Menurut Mundo Deportivo, konsesi wahana anak yang diusulkan itu berlaku lebih dari lima tahun dan akan diajukan untuk persetujuan anggota dalam Majelis Umum pada 19 September. Inisiatif komersial ini dirancang untuk mendongkrak pendapatan di luar hari pertandingan dengan mengubah stadion ikonik tersebut menjadi destinasi hiburan keluarga sepanjang tahun.


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    Operator global melirik ekspansi

    Babylon Park, yang didirikan oleh Efi Malka bersama pemilik Camden Market Teddy Sagi, menghadirkan tiga dekade pengalaman industri dan lebih dari 20 venue internasional ke dalam venture ini. Operator tersebut sebelumnya meluncurkan satu-satunya roller coaster dalam ruangan di Community of Madrid di Westfield Parquesur, Leganes.

    Menjelaskan strategi ekspansi mereka pada 2022, CEO Babylon Nir Diamant menyatakan: "Dalam ekspansi kami di Eropa, kami ingin berkomitmen pada pasar Spanyol karena potensi pertumbuhannya yang sangat besar dan budaya rekreasi lokalnya. Kami sangat senang membuka flagship pertama kami di Spanyol di Westfield Parquesur, pusat perbelanjaan terbesar di Madrid, dan kami berterima kasih kepada Unibail-Rodamco-Westfield karena mengakui kami sebagai penawaran paling menarik dari konsep hiburan keluarga yang khas."

  • Barcelona mendiversifikasi sumber pendapatan

    Pembangunan atraksi rekreasi keluarga canggih menjadi bagian integral dari cetak biru modernisasi yang lebih luas pascarenovasi di seluruh area Spotify Camp Nou. Jajaran petinggi Barcelona secara aktif memaksimalkan aset stadion mereka untuk menghasilkan pemasukan komersial yang konsisten di luar hari pertandingan biasa. Pengembangan fasilitas mutakhir ini bertujuan menarik jutaan wisatawan internasional setiap tahun sekaligus menopang stabilitas finansial jangka panjang klub.

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