Babylon Park, yang didirikan oleh Efi Malka bersama pemilik Camden Market Teddy Sagi, menghadirkan tiga dekade pengalaman industri dan lebih dari 20 venue internasional ke dalam venture ini. Operator tersebut sebelumnya meluncurkan satu-satunya roller coaster dalam ruangan di Community of Madrid di Westfield Parquesur, Leganes.

Menjelaskan strategi ekspansi mereka pada 2022, CEO Babylon Nir Diamant menyatakan: "Dalam ekspansi kami di Eropa, kami ingin berkomitmen pada pasar Spanyol karena potensi pertumbuhannya yang sangat besar dan budaya rekreasi lokalnya. Kami sangat senang membuka flagship pertama kami di Spanyol di Westfield Parquesur, pusat perbelanjaan terbesar di Madrid, dan kami berterima kasih kepada Unibail-Rodamco-Westfield karena mengakui kami sebagai penawaran paling menarik dari konsep hiburan keluarga yang khas."