AFP
Rodri tetap 'tenang' terkait pembicaraan kontrak dengan Man City, sementara gelandang tersebut memprioritaskan persaingan perebutan gelar Liga Premier melawan Arsenal
Rodri telah muncul sebagai sosok yang mungkin paling tak tergantikan dalam skema taktis Pep Guardiola, namun pertanyaan mengenai masa depannya dalam jangka panjang mulai beredar. Meskipun klub sangat ingin mengikat sang jenderal lini tengah dengan kontrak baru yang menggiurkan, sang pemain sendiri tetap bersikap santai saat musim ini mendekati puncaknya.
Dalam komentar yang dilansir Marca, Rodri menanggapi spekulasi yang beredar mengenai langkah selanjutnya. "Saya tenang," tegasnya. "Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan masa depan saya saat ini karena ada prioritas lain. Saya hanya memikirkan klub saya untuk mengakhiri musim dengan gelar sebanyak mungkin – kami memiliki peluang untuk menjuarai Liga Premier – dan kemudian Piala Dunia."
Perhatian tetap tertuju pada persaingan Arsenal dalam perebutan gelar
Alasan utama di balik keputusan Rodri untuk menunda pembicaraan kontrak adalah ketatnya persaingan perebutan gelar Liga Premier. Arsenal telah memaksa sang juara bertahan hingga batasnya, dan pemain asal Spanyol itu sangat menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa memberikan keunggulan kepada tim asuhan Mikel Arteta di pekan-pekan terakhir musim ini.
Dia menjelaskan: "Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya hanya memikirkan tim saya dan mengakhiri musim dengan meraih gelar sebanyak mungkin. Kami memiliki peluang untuk memenangkan Liga Premier dan kemudian Piala Dunia. Saat ini, saya tidak terlalu memikirkan masa depan saya. Saya akan jujur kepada Anda karena ada prioritas lain."
Kembalinya aktivitas secara bertahap
Gelandang andalan City itu akhirnya kembali ke lapangan pada Sabtu lalu, membantu timnya mengangkat trofi Piala FA kedelapan mereka setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di final hari Sabtu. Rodri absen dalam lima pertandingan sebelumnya akibat cedera pangkal paha, dan ia mengakui bahwa proses pemulihannya bagaikan "rollercoaster" yang dipenuhi keraguan.
"Memilih momen untuk kembali tidaklah mudah karena saya sering merasa ragu," jelas pemain asal Spanyol itu. "Saya juga merasa ragu sebelum memulai pertandingan hari ini, tetapi semuanya berakhir dengan sangat baik, dan 60 menit ini sangat bermanfaat bagi kondisi fisik saya."
Meskipun merasa kondisinya masih 20% di bawah performa puncaknya, ia menyatakan keyakinannya bahwa ia akan kembali ke performa terbaiknya dalam beberapa minggu ke depan.
Rodri tak perlu terburu-buru
Setelah mencetak dua gol dalam 32 penampilannya bersama City musim ini, Rodri masih terikat kontrak yang berlaku hingga 2027. Hal ini memberi ruang gerak yang cukup bagi klub dan sang pemain sebelum tekanan yang sesungguhnya mulai terasa selama jendela transfer.