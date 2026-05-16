Rodri telah muncul sebagai sosok yang mungkin paling tak tergantikan dalam skema taktis Pep Guardiola, namun pertanyaan mengenai masa depannya dalam jangka panjang mulai beredar. Meskipun klub sangat ingin mengikat sang jenderal lini tengah dengan kontrak baru yang menggiurkan, sang pemain sendiri tetap bersikap santai saat musim ini mendekati puncaknya.

Dalam komentar yang dilansir Marca, Rodri menanggapi spekulasi yang beredar mengenai langkah selanjutnya. "Saya tenang," tegasnya. "Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan masa depan saya saat ini karena ada prioritas lain. Saya hanya memikirkan klub saya untuk mengakhiri musim dengan gelar sebanyak mungkin – kami memiliki peluang untuk menjuarai Liga Premier – dan kemudian Piala Dunia."