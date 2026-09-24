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Rodri sudah menentukan pilihannya! Bintang Barcelona mengabaikan Kylian Mbappe saat ia menyebut enam bintang yang "benar-benar layak" meraih Ballon d'Or
Rodri ingin pemenang Ballon d'Or dari Spanyol
Rodri telah mengungkapkan preferensinya untuk Ballon d'Or 2026 mendatang. Setelah keberhasilan bersejarah Spanyol menjuarai Piala Dunia, pemain berusia 30 tahun itu menegaskan penghargaan individu bergengsi tersebut harus jatuh kepada salah satu anggota timnas Spanyol. Berbicara kepada El Partidazo de COPE, mantan bintang City itu mengungkap daftar pendek berisi enam nama versinya untuk penghargaan tersebut. Tak mengejutkan, pilihannya seluruhnya terdiri dari rekan-rekannya di tim nasional.
- Getty Images Sport
Membela rekan-rekan setimnya
Rodri tidak menahan diri saat memperjuangkan rekan-rekan senegaranya. Ia menyebut Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres, dan dirinya sendiri sebagai nominasi yang layak.
"Yang benar-benar saya inginkan adalah seorang pemain Spanyol memenanginya," kata Rodri. "Ada enam dari kami [yang dinominasikan]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine, dan Ferran. Saya bisa bilang kepada Anda bahwa, secara individu, masing-masing dari mereka benar-benar pantas mendapatkan Ballon d'Or. Saya pikir semua rekan setim saya punya argumen yang kuat."
Membedah kandidat-kandidat Spanyol
Rodri secara spesifik menyoroti apa yang membuat setiap kandidat Spanyol begitu istimewa. Ia mencatat bahwa Ruiz meraih gelar kolektif paling banyak sepanjang kampanye yang berat itu.
Ia juga memuji rekan-rekannya yang lebih muda di Barcelona, memuji Cubarsi atas pencapaiannya yang luar biasa di usia baru 19 tahun dan menyebut Yamal sebagai sosok yang просто "luar biasa". Sementara itu, ia memberi kredit kepada Torres karena mencetak gol penentu saat itu paling dibutuhkan.
"Fabian Ruiz adalah orang yang memenangkan gelar paling banyak," tambahnya. "Cubarsi, untuk apa yang telah ia capai di usia baru 19 tahun. Ferran mencetak gol penentu. Soal saya, saya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Dan Lamine luar biasa."
- Getty Images
Mengabaikan para superstar internasional
Dengan fokus sepenuhnya pada rekan-rekannya sesama pemain Spanyol yang sedang berjaya, Rodri secara mencolok mengesampingkan beberapa nama penyerang terbesar di sepakbola dunia dari daftar favoritnya. Nama-nama kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, dan Ousmane Dembele sama sekali tidak disebut dalam pembicaraan tersebut.
Meski mengabaikan kapasitas mereka yang jelas dalam mencetak gol, pemain berusia 30 tahun itu mengakui bahwa ia sepenuhnya memahami kampanye media besar-besaran yang mengelilingi para penyerang elite tersebut. "Saya rasa bagus jika mereka menganggap diri mereka sebagai yang terbaik di dunia," ujarnya tenang.
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