Rodri secara spesifik menyoroti apa yang membuat setiap kandidat Spanyol begitu istimewa. Ia mencatat bahwa Ruiz meraih gelar kolektif paling banyak sepanjang kampanye yang berat itu.

Ia juga memuji rekan-rekannya yang lebih muda di Barcelona, memuji Cubarsi atas pencapaiannya yang luar biasa di usia baru 19 tahun dan menyebut Yamal sebagai sosok yang просто "luar biasa". Sementara itu, ia memberi kredit kepada Torres karena mencetak gol penentu saat itu paling dibutuhkan.

"Fabian Ruiz adalah orang yang memenangkan gelar paling banyak," tambahnya. "Cubarsi, untuk apa yang telah ia capai di usia baru 19 tahun. Ferran mencetak gol penentu. Soal saya, saya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Dan Lamine luar biasa."