Meski telah mengingatkan soal pertahanan, Rodri tak ragu memuji kecemerlangan individu yang akhirnya membawa Barça meraih kemenangan. Ia menyoroti kontribusi menentukan Lamine Yamal dan Anthony Gordon di sepertiga akhir lapangan. "Lamine tampil spektakuler, begitu pula Anthony. Mereka memberi kami keunggulan tambahan yang dibutuhkan setiap tim untuk membuat perbedaan, dan mereka selalu siap membantu," tambahnya.

Soal aksi dribel Yamal yang mencuri perhatian, Rodri tersenyum saat menyinggung keberuntungan rekan setimnya itu, tetapi juga memuji keberaniannya. "Kami bilang kepadanya bahwa dia sedikit beruntung di situ, tetapi pada akhirnya dia memang harus berani mencobanya. Dia selalu berusaha menghadapi lawan dalam duel satu lawan satu," katanya.

Gelandang itu juga menyempatkan diri mengapresiasi atmosfer stadion di Turki yang tak bersahabat bagi timnya. "Saya belum pernah mengalami suasana stadion seperti ini: atmosfer dan kebisingannya luar biasa. Saya sudah memainkan banyak pertandingan di banyak stadion dan sulit bagi apa pun untuk mengejutkan Anda, tetapi hari ini saya terkejut. Suporter yang luar biasa," pungkasnya.



