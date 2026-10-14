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Rodri soroti kelemahan taktik Barcelona, sang gelandang beri peringatan soal Liga Champions meski Galatasaray dibantai
Periode kacau mengungkap kelemahan di Eropa
Pasukan Hansi Flick akhirnya meraih kemenangan telak di Turki, tetapi skor akhir menutupi periode sulit yang dialami tim tamu. Barcelona tertinggal sejak awal dan nyaris kebobolan lagi sebelum VAR turun tangan untuk menganulir gol yang bisa menjadi gol kedua tuan rumah.
Situasi itu menyoroti kerentanan Barcelona terhadap transisi cepat, sehingga Rodri menuntut pengelolaan pertandingan yang lebih baik. Gelandang tersebut mengingatkan bahwa kehilangan bola dengan mudah saat menghadapi lawan elite Eropa bisa berakibat fatal. Ia mendesak timnya mengendalikan tempo alih-alih terburu-buru melancarkan serangan.
- PS Images
Rodri menuntut ketenangan dan kendali yang lebih baik
Berbicara setelah peluit akhir, pemain timnas Spanyol itu menjelaskan instruksi yang ia berikan di lapangan pada menit-menit awal. "Mungkin hari ini saya mencoba memberi tahu mereka agar menyerang lebih perlahan karena, pada akhirnya, jika kehilangan bola, lawan akan melancarkan serangan balik dengan cepat," ungkap Rodri, seperti dikutip SPORT. "Kami tahu bahwa ketika bermain di Eropa, ada hal-hal tertentu yang perlu kami waspadai. Misalnya, peluang pertama mereka berbuah gol. Kami perlu memperbaiki hal itu, dan mereka bisa saja mencetak gol kedua."
Menanggapi gol yang dianulir dan nyaris membuat timnya tertinggal dua gol, Rodri menekankan pentingnya tetap tenang. "Pesannya jelas: mungkin selama sepuluh menit yang cukup kacau dan baru saja kami lalui, ketika kami kebobolan, kami perlu sedikit lebih tenang. Itulah pelajaran yang kami petik hari ini."
Pujian untuk Yamal dan kekaguman terhadap penonton di Istanbul
Meski telah mengingatkan soal pertahanan, Rodri tak ragu memuji kecemerlangan individu yang akhirnya membawa Barça meraih kemenangan. Ia menyoroti kontribusi menentukan Lamine Yamal dan Anthony Gordon di sepertiga akhir lapangan. "Lamine tampil spektakuler, begitu pula Anthony. Mereka memberi kami keunggulan tambahan yang dibutuhkan setiap tim untuk membuat perbedaan, dan mereka selalu siap membantu," tambahnya.
Soal aksi dribel Yamal yang mencuri perhatian, Rodri tersenyum saat menyinggung keberuntungan rekan setimnya itu, tetapi juga memuji keberaniannya. "Kami bilang kepadanya bahwa dia sedikit beruntung di situ, tetapi pada akhirnya dia memang harus berani mencobanya. Dia selalu berusaha menghadapi lawan dalam duel satu lawan satu," katanya.
Gelandang itu juga menyempatkan diri mengapresiasi atmosfer stadion di Turki yang tak bersahabat bagi timnya. "Saya belum pernah mengalami suasana stadion seperti ini: atmosfer dan kebisingannya luar biasa. Saya sudah memainkan banyak pertandingan di banyak stadion dan sulit bagi apa pun untuk mengejutkan Anda, tetapi hari ini saya terkejut. Suporter yang luar biasa," pungkasnya.
- ZUMA Press Wire
Bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di pentas kontinental
Ke depan, Barcelona harus membenahi transisi bertahan jika ingin terus melaju jauh di kompetisi ini. Meski torehan empat gol memberi kesan bahwa pertandingan berlangsung mudah, Rodri tahu laga-laga Liga Champions berikutnya akan ditentukan oleh margin yang jauh lebih tipis.
“Ketika gol-gol tercipta, kami bisa sedikit lebih menikmati pertandingan,” ujarnya mengenai kemenangan telak tersebut. “Kami tahu hasilnya tidak akan selalu seperti ini dan, terutama di Liga Champions, pertandingan akan sulit. Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan: saat kami mencetak gol maupun saat tidak.”
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