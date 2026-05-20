Rodri 'sangat tertarik' dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid saat ia berencana mengikuti jejak Pep Guardiola yang hengkang dari Manchester City
Sebuah era legendaris berakhir di Etihad
Menurut Marca, pemicu transfer yang berpotensi menjadi sensasi ini adalah kepergian Guardiola yang akan segera terjadi. Setelah satu dekade mendominasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, pelatih asal Catalunya ini akan mengakhiri masa jabatannya yang legendaris di Man City pada musim panas ini. Keputusan ini telah mengubah secara mendasar masa depan beberapa pemain kunci yang sangat terkait erat dengan proyek sang manajer.
Bagi Rodri, Guardiola adalah mentor yang mengubahnya menjadi gelandang bertahan yang bisa dibilang terbaik di dunia. Dengan kepergian manajernya, ikatan emosional dan profesional yang menahan Rodri di Liga Premier telah melemah secara signifikan, membuka jalan bagi kembalinya sang pemain ke kota asalnya.
Kekaguman yang telah lama dirasakan oleh Real Madrid
Real Madrid tak pernah menyembunyikan kekaguman mereka terhadap pemain berusia 29 tahun itu. Sejak pensiunnya Toni Kroos, kebutuhan akan pemain yang mampu mengatur tempo permainan dari lini tengah telah menjadi prioritas di Bernabeu. Petinggi klub meyakini bahwa Rodri adalah solusi sempurna untuk menghadirkan keseimbangan yang terkadang kurang dalam skuad bertabur bintang mereka.
Waktunya bertepatan dengan perubahan besar di jajaran manajerial di ibu kota Spanyol. Jose Mourinho dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi manajer Real Madrid berikutnya, dan klub sedang mempersiapkan upaya perekrutan yang agresif. Rodri dipandang sebagai rekrutan prioritas untuk menjadi penopang babak baru dalam sejarah klub ini.
City memegang kendali berkat kontrak hingga tahun 2027
Meskipun Rodri dilaporkan "sangat berkeinginan" untuk kembali ke Spanyol, memboyongnya dari Manchester tetap menjadi tugas yang berat. Kontraknya masih berlaku hingga 2027, dan City dikenal sebagai pihak yang sangat tangguh dalam negosiasi. Kehilangan jangkar taktis mereka bersamaan dengan manajer legendaris mereka adalah skenario yang akan diupayakan sekuat tenaga untuk dihindari oleh juara Inggris tersebut, terutama mengingat betapa tim ini kesulitan selama ia absen karena cedera musim lalu.
Namun, kualitas fisik dan teknis Rodri yang luar biasa membuatnya layak diperjuangkan oleh Madrid. Dengan tinggi lebih dari 1,90 m, ia menawarkan perpaduan unik antara kehadiran dan kehalusan. Ia adalah ahli dalam mendikte permainan, tahu persis kapan harus mempercepat serangan dan kapan harus memberikan tekanan, menjadikannya penerus ideal bagi trio gelandang ikonik Kroos, Luka Modric, dan Casemiro.
Memperbaiki hubungan dan melangkah maju
Hubungan antara Rodri dan Real Madrid tidak selalu mulus. Terjadi ketegangan internal yang ringan pasca upacara Ballon d'Or 2024 dan keputusan klub untuk memboikot acara tersebut. Namun, Florentino Perez dilaporkan telah mengambil langkah untuk meredakan ketegangan tersebut, menyadari bahwa kualitas sang pemain melampaui segala perselisihan sementara.
Untuk saat ini, Rodri tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang bersama Man City dan menatap Piala Dunia bersama Spanyol. Namun, jika kondisi finansial dan olahraga yang tepat sejalan pada musim panas ini, pria yang telah bertahun-tahun menjadi jantung dari salah satu tim terbaik Liga Premier itu akhirnya bisa pulang ke rumah untuk memimpin lini tengah di ibu kota Spanyol.