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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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Rodri meraih Bola Emas, sementara Kylian Mbappé meraih Sepatu Emas, seiring pengumuman FIFA mengenai penghargaan Piala Dunia 2026

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
Rodri
K. Mbappe

Dominasi Spanyol tidak hanya terbatas pada trofi Piala Dunia, dengan Rodri menjadi bintang utama di antara para pemenang penghargaan resmi turnamen tersebut. Kylian Mbappe dari Prancis membawa pulang Sepatu Emas setelah mencetak 10 gol, sementara Unai Simon dan Pau Cubarsi meraih penghargaan individu, di tengah kehadiran hampir 6,9 juta penonton yang menyaksikan kompetisi yang diperluas ini—yang mencakup 104 pertandingan—di seluruh Amerika Utara.

  • Rodri meraih Bola Emas

    Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026; gelandang Spanyol tersebut meraih penghargaan adidas Golden Ball berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Kelompok Studi Teknis FIFA. Kapten Argentina, Lionel Messi, menempati posisi kedua dalam pemungutan suara tersebut, sementara bintang Prancis, Kylian Mbappé, meraih penghargaan Bronze Ball.

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Mbappe meraih Sepatu Emas

    Mbappe berhasil meraih Sepatu Emas setelah mencetak 10 gol dan memberikan empat assist dalam 769 menit. Penyerang Prancis itu unggul dua gol dari Messi, yang meraih Sepatu Perak setelah mencatatkan delapan gol dan empat assist.

    Gelandang Inggris Jude Bellingham melengkapi tiga besar, meraih Sepatu Perunggu dengan tujuh gol dan satu assist.

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    Simon dan Cubarsi termasuk di antara para pemenang penghargaan

    Keberhasilan Spanyol tercermin dalam berbagai penghargaan individu, dengan Unai Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen dan dianugerahi adidas Golden Glove.

    Sementara itu, Pau Cubarsi menerima Penghargaan Pemain Muda. Penghargaan ini diperuntukkan bagi pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2005, dengan pemenangnya dipilih oleh Kelompok Studi Teknis FIFA.

    Belanda melengkapi daftar pemenang dengan meraih Trofi Fair Play FIFA, yang diberikan kepada tim yang menempati peringkat pertama dalam klasemen fair play turnamen tersebut.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kemenangan besar bagi FIFA

    Piala Dunia yang diperluas menjadi 48 tim ini juga mencatatkan angka kehadiran penonton bersejarah bagi FIFA. Sebanyak 6.810.996 penggemar menghadiri 104 pertandingan turnamen tersebut, dengan rata-rata jumlah penonton mencapai 65.490 orang.

    FIFA melaporkan bahwa stadion-stadion terisi hingga 99,7 persen dari kapasitas yang tersedia sepanjang kompetisi, yang menunjukkan tingginya minat terhadap Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.