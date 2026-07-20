Rodri meraih Bola Emas, sementara Kylian Mbappé meraih Sepatu Emas, seiring pengumuman FIFA mengenai penghargaan Piala Dunia 2026

Keberhasilan Spanyol tercermin dalam berbagai penghargaan individu, dengan Unai Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen dan dianugerahi adidas Golden Glove.

Sementara itu, Pau Cubarsi menerima Penghargaan Pemain Muda. Penghargaan ini diperuntukkan bagi pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2005, dengan pemenangnya dipilih oleh Kelompok Studi Teknis FIFA.

Belanda melengkapi daftar pemenang dengan meraih Trofi Fair Play FIFA, yang diberikan kepada tim yang menempati peringkat pertama dalam klasemen fair play turnamen tersebut.