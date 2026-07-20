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Rodri meraih Bola Emas, sementara Kylian Mbappé meraih Sepatu Emas, seiring pengumuman FIFA mengenai penghargaan Piala Dunia 2026
Rodri meraih Bola Emas
Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026; gelandang Spanyol tersebut meraih penghargaan adidas Golden Ball berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Kelompok Studi Teknis FIFA. Kapten Argentina, Lionel Messi, menempati posisi kedua dalam pemungutan suara tersebut, sementara bintang Prancis, Kylian Mbappé, meraih penghargaan Bronze Ball.
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Mbappe meraih Sepatu Emas
Mbappe berhasil meraih Sepatu Emas setelah mencetak 10 gol dan memberikan empat assist dalam 769 menit. Penyerang Prancis itu unggul dua gol dari Messi, yang meraih Sepatu Perak setelah mencatatkan delapan gol dan empat assist.
Gelandang Inggris Jude Bellingham melengkapi tiga besar, meraih Sepatu Perunggu dengan tujuh gol dan satu assist.
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Simon dan Cubarsi termasuk di antara para pemenang penghargaan
Keberhasilan Spanyol tercermin dalam berbagai penghargaan individu, dengan Unai Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen dan dianugerahi adidas Golden Glove.
Sementara itu, Pau Cubarsi menerima Penghargaan Pemain Muda. Penghargaan ini diperuntukkan bagi pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2005, dengan pemenangnya dipilih oleh Kelompok Studi Teknis FIFA.
Belanda melengkapi daftar pemenang dengan meraih Trofi Fair Play FIFA, yang diberikan kepada tim yang menempati peringkat pertama dalam klasemen fair play turnamen tersebut.
- Getty Images Sport
Kemenangan besar bagi FIFA
Piala Dunia yang diperluas menjadi 48 tim ini juga mencatatkan angka kehadiran penonton bersejarah bagi FIFA. Sebanyak 6.810.996 penggemar menghadiri 104 pertandingan turnamen tersebut, dengan rata-rata jumlah penonton mencapai 65.490 orang.
FIFA melaporkan bahwa stadion-stadion terisi hingga 99,7 persen dari kapasitas yang tersedia sepanjang kompetisi, yang menunjukkan tingginya minat terhadap Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
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